Kalkulacija za BiH je jasna. Evo što mora učiniti ako želi prolaz

U četvrtak navečer nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a Švicarska je s 4-1 bila bolja u Los Angelesu. Dvostruki strijelac u pobjedi momčadi Murata Yakina bio je Johan Manzambi, mrežu su zatresli još Ruben Vargas i Granit Xhaxa s bijele točke u sudačkoj nadoknadi, dok je utješni gol za "zmajeve" zabio je Ermin Mahmić u 93. minuti.

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Svoju posljednju utakmicu u grupnoj fazi "zmajevi" će odigrati iduću srijedu od 21 sat, a protivnik će im biti reprezentacija Katra, koja je u petak doživjela ogroman poraz od Kanade (6-0). Jasno, mnogi u susjedstvu očekuju tri boda u toj utakmici, ali Katarci su pokazali u prvom kolu, kada su remizirali (1-1) sa Švicarskom, kako su itekako sposobni nekome skinuti skalp.

Što se BiH tiče, računica je jasna. S jednim bodom u prva dva kola i gol razlikom minus tri, potrebna joj je pobjeda u trećem kolu SP-a protiv Katra. Po mogućnosti sa što većom gol razlikom kako bi nadoknadili tri gola koja su primili od Švicaraca.

SP 2026: Švicarska - Bosna i Hercegovina - FIFA World Cup 2026 | Foto: Sipa USA/PIXSELL SP 2026.

S pobjedom bi Bosna i Hercegovina imala četiri osvojena boda, što bi joj uz dobru gol razliku ostavilo u pozitivnoj situaciji za prolazak u šesnaestinu finala. Podsjetimo, šest najboljih trećeplasiranih reprezentacija izborit će nokaut fazu uz dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine.

Ako bi BiH završila na trećem mjestu skupine B, prema projekcijama Fife u nokaut fazi bi trebala ići na pobjednika skupine D ili skupine E. U skupini D su SAD, Australija, Turska i Paragvaj, dok su u skupini E Njemačka, Obala Bjelokosti, Ekvador i Curacao.