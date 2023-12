'Kamerun je najbolje zaboraviti, Mađarice dobro znamo, a napad će nam otključati četvrtifnale'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija sutra od 18 sati igra najvažniju utakmicu Svjetskog prvenstva u Švedskoj. Nakon pobjeda protiv Crne Gore i Kameruna, pred 'kraljicama šoka' stoje Mađarice, a pobjeda protiv njih značila bi plasman u četvrtfinale. Ivica Obrvan protiv Kameruna odmarao je neke najvažnije igračice, ali nije bio u potpunosti zadovoljan reakcijom igračica "s klupe".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... hrvatska ženska rukometna reprezentacija dolazak | Video: hrvatski rukometni savez

- U pravu ste da nije bajno izgledalo drugo poluvrijeme, ali radi se o istoj utakmici pa moramo biti malo manje kritični. Odlučili smo pred kraj prvog poluvremena uvoditi igračice koje su manje igrale na ovom turniru. Htjeli smo odmoriti igračice koje su od ranije imale problema s ozljedama da se pred odlučujuću utakmicu ne dogodi još neka ozljeda - komentirao je Obrvan utakmicu protiv Kameruna.

Nije se izbornik želio dugo zadržavati na prošloj utakmici:

- Pratili smo Mađarsku od počeka jer je to skupina s kojom smo se križali. Mađarice su izgubile sve šanse za četvrtfinale, ali imaju šansu igrati kvalifikacije za Olimpijske igre. Radi se o reprezentaciji koja je drugačija od Crne Gore. Crnogorke uvjetovano ozljedama njeguju igraju s dva playmakera i igru jedan na jedan. Mađarska njeguje polukontru i pritisak iz drugog vala. Traže odmah realizaciju bilo to prolaskom neke od vanjskih igračica ili puštanjem lopte do krila. U zadnje dvije utakmice pokazali smo da možemo s njima igrati.

Hrvatska je u posljednja dva susreta na velikim natjecanjima bila bolja od Mađarske. Na Europskom prvenstvu 2020. godine naše su cure slavile 24-22, dok su prošle godine na Euru bile bolje 21-18.

- Bit će teško. Zadnje dvije utakmice pokazali smo da možemo s njima igrati. Vjerujem da možemo biti u pravom izdanju i iskoristiti ovu šansu koja nam se ukazala. Došli smo do utakmice koja odlučuje o prolasku u četvrtfinale Svjetskog prvenstva što je sjajan uspjeh - rekao je Obrvan i objasnio kakav je plan do utakmice:

- Imat ćemo dva ili tri videa i jedan trening.Plan je maksimalno se pripremiti za tu utakmicu, a vjerujem da motiva neće nedostajati. Vratarke su dobre, obrana je većinu turnira bila u dobrom izdanju. Napad je taj koji će nam sutra otključati vrata četvrtfinala. Ne samo po broju postignutih golova. Iz faze napada počinje prvi stupanj obrane i jako je bitno kako ćemo se vraćati. Pogotovo jer moramo zaustaviti njihovo najjače oružje, a to je brzi centar.

Jedna od najzaslužnijih za to da faza napada ide po planu je Valentina Blažević. Naša razigravačica jedna je od naših najboljih igračica na prvenstvu.

- Utakmicu s Mađarskom moramo pobijediti. Protiv Kameruna u drugom poluvremenu nije išlo kako je trener zamislio. Ali eto nekada ne ide kako se zamisli. To je najbolje zaboraviti i treba se okrenuti prema Mađarskoj. Zadnja dva velika natjecanja igrale smo protiv njih i već znamo kako najbolje igrati protiv njih. Nadam se da ćemo iskoristiti i pokušati doći do pobjede. Moramo zaustaviti njihove brze napade i polukontru - rekla je Blažević i nastavila:

- Ima malo umora, ali mislim da je izbornik dobro podijelio minutažu u ovim utakmicama. Ovo je možda zadnja, ključna utakmica i mora se ići na glavu - zaključila je Valentina.