Ništa ne može spriječiti novu borbu za naslov teškaškog prvaka između Francisa Ngannoua i Stipe Miočića. Američki borac hrvatskih korijena odradio je trilogiju u svoju korist protiv Daniela Cormiera i od tad je jasno da je Kamerunac sljedeći izazivač na listi.

Dana White nedavno je otkrio će sljedeća Stipina obrana naslova biti u ožujku, no datum još nije potvrđen.

Poznato je da su Stipi na prvim mjestima obitelj, vjera i domovina, a tek onda MMA tako da si često uzme pauzu od kaveza kako bih imao dovoljno vremena posvetiti se, za njega, važnijim stvarima u životu.

A njegovo dugo izbivanje iz oktogona frustrira nabrijanog Kamerunca koji još nije prebolio poraz u prvoj borbi, a svoje nezadovoljstvo podijelio je s MMA Fightingom.

- Prošlo je jako puno vremena otkako sam se posljednji put borio. I dalje me to jako frustrira, iako sam sebi govorim kako ne mogu napraviti ništa da bih to promijenio. Čak i prije moje borbe u svibnju, prolazio sam kroz isto. Čekao sam na Stipu i DC-ja, odradili su borbu u kolovozu i nadao sam se da je prosinac termin za mene. Upravo zbog toga sam se nakon njihove borbe vratio iz Kameruna jer sam očekivao kako ću se boriti najkasnije u siječnju. Sad uistinu ne znam na čemu sam. Spominjali su ožujak, ali to nije ništa službeno. Uistinu nemam viziju kako će se ove sve stvari odviti - rekao je Ngannou pa 'optužio' Miočića:

- Ovo što je bitno oko te trilogije je činjenica da Stipe predugo vremena drži diviziju zarobljenom. Dvije godine ova divizija nije vidjela drugu borbu za titulu osim između njih dvojice. Nije bilo borbe niti s jednim od izazivača. A izazivači su tu upravo zbog toga. Ima nas nekoliko koji smo došli do statusa 'contendera', a iduće nakon toga je borba za titulu. I ostali borci se osjećaju isto kao ja. Dok se ne održavaju borbe za titulu, ništa se ne pomiče. Svi se borimo bez prave svrhe, bez pravog cilja. Svima nama je želja borba za titulu, ali borbe za titulu ovdje ne postoje i ne znam koliko će to još trajati. Kad si potencijal, želiš postati kandidat za naslov, kad si kandidat, želiš biti prvak. Mi jednostavno ne znamo za što se u ovom trenutku borimo. Barem oni koji se bore, ja se niti ne borim.

Kamerunski div je nakon poraza od Miočića izgubio i sljedeću protiv Derricka Lewisa pa onda nanizao Blaydesa, Velasqueza, Dos Santosa i Rozenstruika, a Ngannou je za te četiri pobjede u oktogonu ukupno proveo tek dvije minute i 42 sekunde.

Ipak, ne zamjera Miočiću jer je svjestan da glavnu riječ vodi Dana White, koji je prije pa čak i 'gurao' Kamerunca u 'Stipine cipele'.

- Stipe tu ne odlučuje puno, UFC je zadužen za sve. Zbog toga sam tražio da moja posljednja borba bude za privremenu titulu, da se barem za nešto možemo boriti. Da sam osvojio tu titulu, sigurno bih se do danas još jednom borio. Znamo da Stipe želi stvari odraditi na svoj način, no nije njegov posao da on regulira situaciju. Ja se samo želim boriti. Prošlo je sedam mjeseci od moje posljednje borbe i još uvijek ne znam kad je iduća. Tako je teško pronaći motivaciju za bilo što. Čak i kad treniram, nisam motiviran i to samo sve dodatno otežava.

Stipe se, kao i obično, ne zamara protivnicama, već je fokusiran isključivo na sebe. Pobjedničku formulu jednom je već proveo pa zašto ne bi ponovno? Ionako je znaju i ptice na grani - 'preživjeti' prve minute borbe, a kada se ovaj ispuše oktagon je samo Stipin.