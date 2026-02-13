Kanada na pogon Hrvata dobila Češku na Olimpijskim igrama!

Uzbudljiv dan je jučer bio na Zimskim olimpijskim igrama, nakon ženskog hokeja, na red je došao i muški. Susrele su se reperezentacije Kanade i Češke, a Kanađani su slavili s velikih 5-0.

Bio je to pravi hokejaški spektakl u Milano Santaguilia Areni u Milanu jer je i zbog Olimpijskih igara čak pauzirana najjača hokejaška liga NHL na dva tjedna. U borbi za olimpijsku besmrtnost je 12 reprezentacija, a upravo su Kanađani jedni od najvećih favorita za osvajanje zlata.

Kanada se nalazi u grupi A zajedno s Švicarskom, Francuskom i SAD-om. Olimpijski turnir otvorili su na najbolji mogući način, a u velikoj pobjedi golove su zabili čak dva Kanađana hrvatskih korijena. Prvi gol za vodstvo Kanade zabio je Macklin Celebrini u zadnjim sekundama prve trećine.

Foto: GEOFF BURKE

Celebrini je igrač San Jose Sharksa, a kanadskoj reprezentaciji pridružio se sa samo 19 godina. Prije dvije godine bio je prvi pick na draftu. Njegovo prezime potiče iz Italije, ali može ga se naći i na otoku Krku. Celebrinijeva veza s Hrvatskom dolazi s očeve strane obitelji. Njegov djed, Anton Celebrini, rođen je u Hrvatskoj, a obitelj vuče korijene s otoka Krka. Njegov otac Rick je bivši profesionalni nogometaš koji je igrao za klub Croatia SC Vancouver koji je oduvijek okupljao hrvatsku zajednicu. Danas Rick radi kao cijenjeni direktor sportske medicine i performansi za NBA momčad Golden State Warriors.

Drugi Kanađanin hrvatskih korijena u kanadskoj reprezentaciji je Bo Horvat. Kapetan New York Islandersa sam je izjavio da ima hrvatske korijene te da je druga generacija Hrvata u Kanadi.

Foto: David W Cerny

Horvat je iz Ontarija, a u NHL-u je zabio preko 300 golova i isto toliko asistencija. Ove sezone ima 24 golova i 16 asistencija.