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Jesse Marsch

Kanadski izbornik: Vidjeli smo da padaju, imali smo ih

Piše Ivan Tomašković,
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Kanadski izbornik: Vidjeli smo da padaju, imali smo ih
Foto: Bernadett Szabo

Kanađani u sljedećem kolu igraju protiv Katara, a BiH čeka dvoboj protiv favorita skupine, Švicarske.

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Kanada je prekinula crni niz te je osvojila povijesni, prvi bod na svjetskim prvenstvima. 

-  Razočaran sam prvim poluvremenom. Nismo igrali onako agresivno kako bih želio. Moramo pronaći način da, kada želimo igrati intenzivno i biti neugodan protivnik, to zaista i napravimo. O tome smo razgovarali nakon utakmice. Drugo poluvrijeme, od trenutka kad smo izašli na teren, bilo je drugačije. Imali smo osjećaj da ih imamo. Započeli smo ih pritiskati, zamjene koje su ušle napravile su veliku razliku. Vidjeli smo da padaju. Moramo naučiti ove lekcije i brzo ih usvojiti - rekao je Jesse Marsch, kanadski izbornik koji je istaknuo da su osvojili vrlo važan bod. 

- I dalje sve držimo u svojim rukama. Navijači? Toronto, grad je ovaj tjedan bio živ. Stvarno smo uživali biti ovdje. Moramo ove momke natjerati da vjeruju da mogu biti pobjednici - zaključio je Marsch

 Kanađani u sljedećem kolu igraju protiv Katara, a BiH čeka dvoboj protiv favorita skupine, Švicarske.

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