Kanadski Srbin uoči Hrvatske: Izbornikova poruka je naša stvar, a možemo ih pobijediti!

Nakon poraza od Belgije (1-0), kanadski izbornik John Herdman okupio je svoje igrače u krug i zaurlao:

- Pripadamo ovdje, pokazali smo to, a u nedjelju ćemo s*ebati Hrvatsku! Idemooooooooo - rekao je svojim reprezentativcima. Da je sportski i korektno, baš i nije. Štoviše, pomalo i nedostatak poštovanja prema viceprvaku svijeta, no Herdman je našao način kako da motivira svoje igrače. Njegovo pravo, a i pravo 'vatrenih' je da im to bude dodatan motiv.

Kanađani su protiv Belgije pokazali da nisu zalutali na Svjetsko prvenstvo. Oduševili su totalnim nogometom i visokim presingom od prve minute. Stvarali su šanse, nadigrali Belgijce u svim segmentima, no sami su krivi što nisu realizirali penal i brojne prilike koje su imali. U nedjelju u drugom kolu od 17 sati igraju protiv Hrvatske, a ovako je taj susret prokomentirao Milan Borjan, golman Crvene zvede, porijeklom iz Knina.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

- Odigrali smo dobru utakmicu taktički, imali dosta šansi. Nismo iskoristili te naše prilike, primili smo pogodak na jednu našu grešku, nismo bili dovoljno koncentrirani. Krivo mi je, odigrali smo fenomenalnu utakmicu i pokazali da možemo igrati sa svima. Bit će to zanimljiva utakmica protiv Hrvatske. Dat ćemo sve od sebe da dobijemo i njih i Maroko pa da prođemo skupinu.

Kada god spominje Knin, Borjan govori kako je rođen u 'srpskoj Dalmaciji'. Ipak, ovaj put nije htio reći kako se osjeća pred dvoboj protiv Hrvatske.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

- Ne želim to komentirati! Ali, gledali smo njihovu utakmicu protiv Maroka. Bila je dobra, s prilikama na obje strane. Danas svi igraju nogomet, a mi smo uvjerenja da možemo pobijediti Hrvatsku i donijeti našoj Kanadi tri boda.

A želi li komentirati svog izbornika i njegove ne baš sportske riječi uoči Hrvatske?

- To je naša privatna stvar i to ostaje u krugu svlačionice.

Srbija u četvrtak navečer otvara Svjetsko prvenstvo protiv Srbije.

- Ja vjerujem u Srbiju! Ima fenomenalnu reprezentaciju i jako dobrog izbornika, mislim da neće biti iznenađenje ni ako pobjedi Brazilce. I ja ću ići na utakmicu! U zadnji čas sam došao do karte, tako da će imati moju podršku s tribina. Idemo ja i suigrač iz reprezentacije Atiba Hutchinson. I on će navijati za Srbiju, jasno...

