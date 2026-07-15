Engleska je vodila, ali je u završnici potonula i izgubila 2-1 od Argentine. Kane je slomljen i kaže da su bili blizu, ali im opet fali posljednji komad slagalice
Kane: Blizu smo, ali nedostaje nam posljednji dio slagalice. Osjećam se užasno i shrvano
Engleska je vodila veći dio polufinala Svjetskog prvenstva, ali je u završnici ispustila prednost i izgubila 2-1 od Argentine. Argentinci su do preokreta stigli s dva pogotka u posljednjim minutama te izborili finale protiv Španjolske, dok će Englezi igrati za broncu protiv Francuske. Momčad Thomasa Tuchela ostala je bez prilike za prvo svjetsko finale nakon 1966., a završnica utakmice izazvala je val kritika na račun izbornikovih taktičkih odluka. Nakon susreta, izjave je dao kapetan 'tri lava' Harry Kane.
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- Shrvan sam zbog igrača, shrvan zbog svih - momčadi, stručnog stožera, navijača. Odigrali smo dobru utakmicu, većim dijelom smo bili dobri. Kad smo poveli 1:0, činilo se da pokušavamo samo sačuvati vodstvo, a to na ovoj razini nije dovoljno. Osjećam se užasno jer smo naporno radili da bismo došli ovdje; dečki su dali sve od sebe; trčali su, prolili krv, znoj i suze.
Zadovoljan je s pristupom sve do sredine drugog dijela.
- Teško smo vršili pritisak na loptu. Posebno u prvom poluvremenu i na početku drugog dobro smo ih pritiskali visoko na terenu, što nam je omogućavalo osvajanje lopti i bolju kontrolu igre. Nakon pogotka, bilo zbog toga što su oni poslali više igrača u napad ili zato što mi nismo mogli parirati 'čovjek na čovjeka', uslijedili su valovi napada. Dečki su blokirali udarce, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno.
Nije mu jasno kako nikad ne mogu otići do kraja.
- Ne znam je li ova utakmica bila previše. Dečki su uvijek spremni za svaki trenutak utakmice. Kad smo poveli, poruka je bila da nastavimo napadati i zabijemo još jedan gol. Kad su oni zabili svoja dva gola, pokušali smo nešto napraviti, ali nismo se uspjeli vratiti u igru. Imali smo dobrih trenutaka u ovom prvenstvu, dobrih utakmica. Opet smo došli do polufinala, blizu smo, kucamo na vrata, ali još ne možemo doći do kraja. Nedostaje nam taj posljednji dio slagalice.
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