Kane: Blizu smo, ali nedostaje nam posljednji dio slagalice. Osjećam se užasno i shrvano

Engleska je vodila veći dio polufinala Svjetskog prvenstva, ali je u završnici ispustila prednost i izgubila 2-1 od Argentine. Argentinci su do preokreta stigli s dva pogotka u posljednjim minutama te izborili finale protiv Španjolske, dok će Englezi igrati za broncu protiv Francuske. Momčad Thomasa Tuchela ostala je bez prilike za prvo svjetsko finale nakon 1966., a završnica utakmice izazvala je val kritika na račun izbornikovih taktičkih odluka. Nakon susreta, izjave je dao kapetan 'tri lava' Harry Kane.

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- Shrvan sam zbog igrača, shrvan zbog svih - momčadi, stručnog stožera, navijača. Odigrali smo dobru utakmicu, većim dijelom smo bili dobri. Kad smo poveli 1:0, činilo se da pokušavamo samo sačuvati vodstvo, a to na ovoj razini nije dovoljno. Osjećam se užasno jer smo naporno radili da bismo došli ovdje; dečki su dali sve od sebe; trčali su, prolili krv, znoj i suze.

Foto: Agustin Marcarian

Zadovoljan je s pristupom sve do sredine drugog dijela.

- Teško smo vršili pritisak na loptu. Posebno u prvom poluvremenu i na početku drugog dobro smo ih pritiskali visoko na terenu, što nam je omogućavalo osvajanje lopti i bolju kontrolu igre. Nakon pogotka, bilo zbog toga što su oni poslali više igrača u napad ili zato što mi nismo mogli parirati 'čovjek na čovjeka', uslijedili su valovi napada. Dečki su blokirali udarce, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno.

Foto: Dylan Martinez

Nije mu jasno kako nikad ne mogu otići do kraja.

- Ne znam je li ova utakmica bila previše. Dečki su uvijek spremni za svaki trenutak utakmice. Kad smo poveli, poruka je bila da nastavimo napadati i zabijemo još jedan gol. Kad su oni zabili svoja dva gola, pokušali smo nešto napraviti, ali nismo se uspjeli vratiti u igru. Imali smo dobrih trenutaka u ovom prvenstvu, dobrih utakmica. Opet smo došli do polufinala, blizu smo, kucamo na vrata, ali još ne možemo doći do kraja. Nedostaje nam taj posljednji dio slagalice.