Kane će se protiv Hrvatske izjednačiti s Beckhamom: On je moj veliki idol iz djetinstva

U susretu protiv Hrvatske Harry Kane zaigrat će 115. put za englesku nogometni reprezentaciju čim će se izjednačiti s legendarnim Davidom Beckhamom.

- Bit ću jako ponosan, on mi je bio idol kao dječaku, inspiracija. Dolazimo iz istog kraja, pohađali smo istu školu, bio je moj junak. Bili smo u kontaktu, ne nedavno, ali tijekom prijašnjih velikih natjecanja razmjenjivali smo poruke. I sada ćemo - dodao je napadač Bayerna koji je ove sezone postigao čak 61 gol.

On će održat i završni govor prije nego što Englezi ističe protiv Modrića i društva.

- Moja posljednja poruka biti da se oslobode i izađu na teren. Imamo vrlo jaku momčad, snažne igrače i to će biti važno. Izađite van i iskoristite to! Došli smo kako bismo stigli daleko na SP-u, to je naš cilj. Na velikom natjecanju jedino za čime možete žaliti jest ako ispadnete i shvatite da niste grizli dovoljno da odete do kraja. Možeš pogriješiti, promašiti penal, kao što sam ja promašio, ali zbog toga nemaš besane noći. Ne možeš zaspati ako osjećaš da si mogao dati više, da si mogao igrati slobodnije, ići po taj pehar. Zato je moja poruka da se oslobode i ne boje ishoda. U tom slučaju imamo velike šanse - rekao je Kane.