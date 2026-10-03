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Kane: Nevjerojatno! Hrvatska se nije mogla nositi s nama...

Piše HINA, Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 7 min
Kane: Nevjerojatno! Hrvatska se nije mogla nositi s nama...
Foto: Paul Childs
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Englezi pregazili Hrvatsku 7-0 na Rujevici, Kane i Saka slavili, a Tuchel poručio: savršena predstava

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Osjećali smo se potpuno slobodno u igri, a tada smo najbolji, rekao je engleski napadač Harry Kane nakon pobjede od čak 7-0 na Rujevici protiv Hrvatske u dvoboju Lige nacija. Englezi su time nanijeli Hrvatskoj najteži poraz u njenoj povijesti, a u to je slavlje Kane ugradio dva gola.

- Bilo je nevjerojatno od početka do kraja. Uoči utakmice smo puno puta ponovili da moramo i želimo odigrati pravih 90 minuta i to smo uspjeli. Maksimalno smo dominirali, s loptom i bez nje. Fizički smo bili nadmoćni i vrlo slobodni u igri. Nametnuli smo pravi, svoj ritam i Hrvatska se nije mogla nositi s tim - rekao je Kane te nastavio hvaliti izvedbu svoje momčadi.

Kane se osvrnuo i na predstavu svojeg kolege iz Bayerna Josipa Stanišića

- Josip je odličan igrač i odlična osoba. Bila je ovo teška večer za njega - rekao je Kane, jedan od glavnih kandidata za osvajanje Zlatne lopte. 

- To bi bilo nevjerojatno. Cijelo vrijeme dajem najbolje od sebe, no sada uživam s Engleskom - dodao je Kane. 

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Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Poanta je u tome kada izgubiš loptu da smo svi dovoljno pametni i kvalitetni da pokrijemo vezni red ili obranu. Na taj način želimo igrati. Hrvatskoj je bilo jako teško u svakoj situaciji, osjetili smo to od početka. Svi smo odigrali na najvišoj razini. Važna je ovo pobjeda jer nam je bilo jasno da Hrvati ove subote žele napraviti nešto što će ih približiti drugom mjestu. Imali smo uistinu savršen kraj ovog tjedna - zaključio je Kane, a poput njega dva je gola na Rujevici postigao i Bukayo Saka.

- Odigrali smo s puno energije i borbenosti. Bila je to sjajna utakmica s naše strane. Uživali smo u igri i bili smo spremni kazniti svaku pogrešku suparnika. Pokazali smo glad za pobjedom. Nismo stajali ni pred kraj utakmice. Ponosni smo na ovu predstavu i želimo na isti način odraditi još jedan dvoboj koji je ispred nas - izjavio je Saka.

- Svi su bili na vrhunskoj razini od prve do posljednje minute. Svaka čast mojoj momčadi. Svidio mi se naš stav na terenu - komentirao je engleski izbornik Thomas Tuchel.

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