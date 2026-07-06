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VIDEO: PROMUKLI KAPETAN

Kane urlao na slavlju pa jedva govorio u kameru: 'Najluđa utakmica koju sam ikad igrao'

Piše Jakov Drobnjak,
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Kane urlao na slavlju pa jedva govorio u kameru: 'Najluđa utakmica koju sam ikad igrao'
Foto: Paul Childs
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Engleska u ludom trileru slomila Meksiko 3-2 i prošla dalje! Crveni karton i drama nisu je zaustavili, a hladni Kane zabio za spas. Od silnog pjevanja je promukao i jedvanpričao pred kamerama

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Engleska je u neviđenom trileru svladala Meksiko 3-2 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Pri rezultatu 2-1 za Englesku Jarell Quansah je dobio crveni karton i "tri lava" su ostala u šoku. Meksiko je dobio velika krila, ali onda je na scenu stupio Harry Kane. Anthony Gordon izborio je penal, a kapetan engleske reprezentacije ostao je hladan i zabio za 3-1 i veliko olakšanje.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England
Foto: Paul Childs

Nakon zadnjeg sučevog zvižduka, engleski igrači počeli su sa burnim slavljem i pjesmama, a Kane se posebno unio u slavlje. Pjevao je iz svega glasa, a kad je stao pred kamere, jedva je govorio.

- Stvarno je bila nevjerojatna utakmica, jedna od najluđih koje sam igrao u karijeri. Puno toga je bilo protiv nas u ovom susretu, možda je i sve bilo protiv nas, ali pronašli smo izlaz. Nemam riječi. Jedanaesterac? Mislio sam da sam bio prvi na lopti, ali sudac je puno toga dosudio protiv nas. Na kraju nije bilo važno. Idemo dalje, a divno je bilo igrati uz sjajnu podršku naših navijača - rekao je promukli Kane.

Video Kanea pogledajte OVDJE.

"Tri lava" će se za polufinale boriti s Norveškom koja je izbacila Brazil u još jednoj dramatičnoj utakmici.

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