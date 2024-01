Kaneka su šokirali Hajdukovi igrači: To nije nogomet. Kao da idu na mene u stilu 'ubit ću te'

Kao i svaku utakmicu prije toga, bio je zacementiran za klupu i promatrao je bezidejnu igru svoje momčadi koja je gubila od Lokomotive. Sergej Jakirović koračao je uz svoj trenerski prostor i kao profesor Baltazar smišljao formulu s kojom će sebi spasiti posao, a klubu donijeti bitna tri boda. I uspio ju je odgonetnuti. Sjedila je na klupi samo nekoliko metara od njega.

U nastavku utakmice uveo je Takura Kaneka (26) koji je asistirao i zabio za pobjedu Dinama protiv Lokomotive (2-1). Bio je to trenutak koji je preporodio Dinamo nakon turbulentnog razdoblja i naznačio ljepše dane, a i samog japanskog nogometa. Od čovjeka s klupe postao je jedan od najboljih igrača 'modrih' i danas Jakir ne može zamisliti momčad bez njega.

Kanekov početak u Dinamu bio je jako težak

Takuro Kaneko dao je veliki intervju za japanski portal 1MM gdje je pričao zašto je došao u Dinamo, a u drugom dijelu intervjua otkrio je kako se osjećao na početku kada je bio u drugom planu.

- Bilo mi je jasno da će Jakirović prije mene koristiti hrvatskog igrača, posebno jer me on nije ni doveo. Bilo je stvarno teško vrijeme, užasna tri mjeseca. Često nisam ni igrao na treningu, već trenirao s igračima s klupe. Nije bilo mjesta da pokažem koliko mogu. Bio sam jako razočaran svojim dolaskom u Europu - rekao je Kaneko.

Trenirao je dobro, na Maksimiru su ga hvalili, ali nikako nije mogao dočekati svojih pet minuta slave. I onda se dogodio trenutak koji je preokrenuo sve.

- Suigrači su mi govorili da sam dobar i da ću dobiti priliku. Hvala im na tome. Sve je promijenila utakmica protiv Lokomotive. Nisam trebao ni igrati, ali jedan igrač je dobio temperaturu i ja sam upao. Bio sam junak s golom i asistencijom. To je bila prekretnica. Trener mi je nakon utakmice rekao da mi može vjerovati i da će me više koristiti - kazao je Kaneko.

Šokirali ga hajdukovci

Pričao je i o razlikama japanskog i hrvatskog nogometa, kao i o jednoj posebnoj utakmici, derbiju protiv Hajduka koji je nabijen visokim tenzijama, ali i grubim prekršajima. Splićani su ga šokirali.

- Stil nogometa je potpuno drugačiji od japanske lige, tehnika i dodavanja. Svi hrvatski igrači viši su od mene i imaju izvrsne fizičke mogućnosti. Grubost je nevjerojatna. Posebno je čudna atmosfera bila protiv Hajduka, to baš i nije bila nogometna utakmica. Užasno. Ogroman pritisak osjećam, kao da idu na mene u stilu 'Ubit ću te'. Ne samo Hajduk. I mi želimo pojesti svaku momčad. U derbiju protiv Hajduka imao sam osjećaj da im nije cilj doći do lopte, ali zabavno mi je driblati suparnike koji me idu srušiti.