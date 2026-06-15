Kao dijete ga prokrijumčarili iz Obale Bjelokosti u Europu. Sad je zemlji donio pobjedu na SP-u

Amad Diallo (23), krilni napadač Manchester Uniteda, donio je pobjedu Obali Bjelokosti nad Ekvadorom u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Philadelphiji, postigavši gol za konačnih 1-0 u 90. minuti. Jedan je od najuzbudljivijih mladih talenata svjetskog nogometa. Njegova brzina, dribling i vizija igre neupitni su, no put do slave nije bio jednostavan. Od prašnjavih terena Abidjana do blještavila Old Trafforda, njegovu karijeru od samog početka prati sjena teških optužbi za trgovinu ljudima, korištenje lažnih dokumenata i obiteljsku prijevaru koja je zaintrigirala nogometni svijet.

Iz prašine Adjaméa do europskih travnjaka

Rođen u Adjaméu, jednom od najnapučenijih i najsiromašnijih dijelova Abidjana, Amadov životni put bio je predodređen za borbu. Adjamé nije najsiromašniji kvart u ekonomskoj prijestolnici Obale Bjelokosti, ali je mjesto gdje se milijuni ljudi svakodnevno bore za egzistenciju na jednoj od najvećih tržnica u Africi. U takvom okruženju, koje Hamed Mamadou Traore, čovjek koji ga je doveo u Europu, naziva "treningom za život", nogomet je za dječake jedini izlaz.

Amadov talent bio je očit od malih nogu. Uočio ga je upravo Traore, osnivač lokalne nogometne akademije Leader Foot, i uzeo ga pod svoje. Smatrao je da je osmogodišnji dječak inteligentniji i nadareniji od mnogo starijih igrača. Već s 12 godina, Traore je počeo tražiti način da ga izvuče iz Adjaméa. Taj put vodio ga je u Italiju, gdje je kao desetogodišnjak stigao pod sumnjivim okolnostima.

Pridružio se malom amaterskom klubu Boca Barco 2015. godine, gdje je odmah briljirao. Ubrzo ga je uočila Atalanta i dovela u svoj omladinski pogon. Tamo je njegov talent eksplodirao, a vrhunac je dosegao u listopadu 2019. kada je u debiju za seniorsku momčad protiv Udinesea zabio gol, postavši prvi igrač rođen 2002. koji je zabio gol u Serie A.

Foto: Mike Segar

Sjena koja ga prati: Istraga o trgovini ljudima

No, dok je Amad oduševljavao na terenu, talijanske vlasti pokrenule su istragu pod kodnim imenom "Operacija Beba Slon" koja je istraživala sustavnu trgovinu mladim afričkim nogometašima. U središtu te priče našli su se Amad i njegov navodni brat Hamed Junior Traorè, danas igrač Napolija. Tužitelji su tvrdili da su dječaci prokrijumčareni u Italiju koristeći lažne dokumente i sustav "spajanja obitelji".

Pet odraslih osoba optužili su za krivotvorenje i poticanje na ilegalnu imigraciju. Hamed Mamadou Traore i njegova supruga Marina Edwige Teher glumili su Amadove roditelje kako bi mu osigurali ulazak u zemlju. DNK testovi kasnije su potvrdili da nisu u krvnom srodstvu. Iako su istražitelji priznali da ovo "nije bila klasična trgovina ljudima" jer su dječaci bili svjesni situacije i vodili "razuman život" sa svojim lažnim roditeljima, ostalo je nejasno tko je od svega financijski profitirao.

Foto: Phil Noble

Talijanski nogometni savez (FIGC) 2021. godine kaznio je oba igrača s po 48.000 eura. Amada, koji je u Italiju stigao kao maloljetnik, nisu kazneno gonili, ali je kazna Saveza ostala kao mrlja. Hamed Mamadou Traore, kojeg je The Athletic pronašao u Abidjanu, bijesno je odbacio optužbe.

​- Nisam trgovac ljudima. Nije pošteno, nije lijepo osjećati se tako. Ja sam im ujak, legalno sam ih usvojio prije odlaska u Italiju. Pokušali smo pomoći djetetu koje je sanjalo o tome da zaradi za život - ispričao je Traore.

Unatoč njegovim tvrdnjama, dokumente o posvajanju nikada nije pokazao novinarima. Ubrzo nakon što je skandal izbio, Amad je na svoj 18. rođendan s društvenih mreža i službenih dokumenata izbacio prezime Traorè, legalno postajući Amad Diallo. Bio je to jasan znak da se želi distancirati od čovjeka koji ga je doveo u Europu i negativne priče koja mu je prijetila uništiti reputaciju.

Život na Old Traffordu i posudba koja ga je oživjela

Usprkos kontroverzama, Manchester United je u siječnju 2021. platio Atalanti 21 milijun eura, uz bonuse koji bi iznos mogli podići na čak 40 milijuna, za igrača sa samo 24 minute seniorskog nogometa. Bio je to ogroman rizik, no skauti su u njemu vidjeli "potencijalnog igrača svjetske klase".

Prilagodba na engleski nogomet bila je teška, a prilike u prvoj momčadi dolazile su na kapaljku. Ključni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se u sezoni 2022/23. kada je otišao na posudbu u Sunderland. U drugoligaškom okruženju je eksplodirao, zabio 14 golova u 42 utakmice i postao miljenik navijača. Pod vodstvom trenera Tonyja Mowbrayja vratio je samopouzdanje.

Foto: Mike Segar

​- Tony Mowbray bio mi je poput oca i menadžera. Imali smo sjajan odnos. Uvijek je bio tu da mi pomogne i govorio mi je: 'Ti si igrač kakvog želim u momčadi, ti ćeš odlučivati utakmice' - prisjetio se Amad.

Vratio se u Manchester kao drugačiji igrač, zreliji i spremniji za izazove Premier lige, a danas vrijedi 45 milijuna eura. Iako se i dalje bori za standardno mjesto u početnoj postavi, pokazao je da posjeduje kvalitetu za najveću scenu. Njegova priča ostaje složena, spoj nevjerojatnog talenta i mračne pozadine koja otvara neugodna pitanja o modernom nogometu i putu kojim mladići iz Afrike moraju proći kako bi ostvarili svoje snove.

*uz korištenje AI-ja