Kao klinac divio se Draženu, a njegovoj majci poklonio dres: On je jedan od najboljih šutera!

Sjedio je u očevom krilu i iz prvog reda promatrao majstore na djelu. U tome trenutku Dražen Petrović uzeo je loptu u ruke i ispalio tricu u koš. Okrenuo se prema ocu.

- Tata, pa on puno bolje puca od tebe - rekao je živahni dječak kojemu je tada bilo tek četiri godine.

Gledajući najbolje šutere na svijetu, proučavao je svaki njihov pokret, izbačaj i put lopte do koša. Upijao je sve. Tko bi tada mogao i pomisliti da će ih jednog dana sve nadmašiti i postati najbolji šuter u povijesti.

Danas, točno 30 godina kasnije, otišao je među besmrtne u NBA ligi. Klinac o kojem pričamo je čudesni Stephen Curry. Njegovi Golden State Warriorsi noćas su pobijedili Boston (103-90) i s 4-2 u seriji okitili se četvrtim naslovom NBA lige u posljednjih osam godina.

Točno toliko ih ima i Curry koji je godinama jedan od najboljih na svijetu, ali vjerovali ili ne, nikada nije dobio nagradu za MVP-a finala. Sve do danas, s 34 godine na leđima, u svojem šestom finalu. Prošlu i pretprošlu sezonu Warriorsi nisu niti bili u odigravanju zbog ozljeda koje su ih poharale. Kada su se konačno kompletirali, krenula je nova dominacija. Curry je Bostonu utrpao 34 koša, a ove sezone bio je na prosjeku od 25.5 koševa u 86 utakmica.

I njegov otac Dell bio je NBA košarkaš, 1992. godine u Orlandu natjecao se u tricama, a upravo tada je mali Steph prvi put ugledao Dražena i divio se njegovoj genijalnosti.

Skakutao je po parketu, igrao se košarkaškom loptom pa dotrčao do jedne gospođe. Bila je to Draženova majka Biserka Petrović.

- Sjećam se da je uz Stepha bila guvernanta koja ga je čuvala u VIP loži i da se kao vrlo živahan dječačić zaletio i meni u krilo. Poslije ga je ona odvela dolje uz teren gdje je i snimljen kako sjedi pored Dražena, a poslije sam negdje čitala da je rekao tati da Dražen, kojemu tada nije znao ime, ali je pokazao na njega, rekao da on bolje pogađa od njega - ispričala je Biserka u jednom razgovoru za Večernji list.

Prošlo je toliko godina, ali nije zaboravio na to. I dan danas se divi Draženu, a prije sedam godina, nakon što je osvojio svoj prvi NBA naslov, poslao je svoj dres Biserki Petrović da ga izloži u Draženovu muzeju.

- Dražen je bio veliki šuter! Sjećam se fotografije s All-Star vikenda 1992., čini mi se u Minneapolisu (igralo se u Orlandu, op.a.) kada sam sjedio s igračima u prvom redu… Otac se natjecao u šutiranju trica protiv Dražena i sjećam se dobro nekih detalja s natjecanja. Tada sam još bio premalen da bih se Dražena sjećao kako je igrao, ali sam zato pogledao puno video sažetaka s njegovim najboljim utakmicama. Vrhunski tj. elitni šuter! Otac ima tu fotografiju s Draženom u kući i često mi je, dok sam stasao kao igrač, govorio o njemu kao o jednom od najboljih šutera ikad. Iznimno ga poštujem i zato sam njegovoj majci poslao potpisani šampionski dres. Inače, od NBA šutera najviše se divim legendama kao što su Reggie Miller i Ray Allen koji su 16-17 godina bili neprikosnoveni u svom putovanju NBA ligom - rekao je Curry prije nekoliko godina za Tportal.

Steph je praktički rođen s loptom u rukama. Njegov otac Dell, koji je igrao za Cleveland, Charlotte, Buckse i Raptorse, vodio je njega i brata Setha na košarkaške utakmice. Malo po malo, košarka je postala njihova ljubav, a kasnije, ispostavit će se, i životni put. Došao bi prije utakmice pa ubacivao u koš. Strpljivo bi čekao poluvrijeme pa opet uzeo loptu u ruke, došetao bi se do parketa i nastavio gdje je stao. Ljubav i strast prema košarci imao je od najmlađih nogu.

Stvari NBA košarkaša uvijek su na pola spremljene, a tako i njegove obitelji. Dell Curry je nakon godinu dana u Cleveland Cavaliersima otišao u tadašnje Charlotte Bobcatse. Taj grad postao je Stephov novi dom. Curry je košarku ozbiljno počeo trenirati s 13 godina kada je njegov otac Dell igrao za Toronto. Jednom je toliko bio razočaran igrom Raptorsa koji su gubili cijelu utakmicu da je u jednom trenutku prišao treneru i rekao da njemu da loptu i da će odvesti do pobjede. Već s 13 godina imao je samopouzdanje i vjeru u sebe do neba. I odlike vođe.

Košarkaške vještine brusio je na koledžu u Davidsonu gdje je nastupao za Wildcatse. U vrelo kratkom razdoblju postalo je jasno o kakvom dijamantu je riječ. NBA skauti preplavili su maleni gradić u Sjevernoj Karolini da vide kakvo je to čudo od igrača o kojemu svi pričaju. Zadivljen je bio i LeBron James koji uživo gledao utakmicu Stephovih Wildcatsa pa ga poslije utakmice ishvalio na sva zvona. Postao je najbolji strijelac koledža u povijesti. A kasnije, čarobnjak s loptom i najbolji šuter u povijesti.

Njegova NBA priča krenula je 2009. godine kada ga je Golden State izabrao na NBA Draftu kao sedmog picka prve runde. U tome trenutku bili su zakucani za dno, bez prevelike vjere u budućnost, ali budućnost im je bila pred nosom. Na njemu su gradili momčad, a sve je sjelo na svoje mjesto dolaskom Stevea Kerra na klupu 2014. godine. Tada je krenula dominacija za pamćenje.

U četiri finala zaredom gledali smo okršaje Warriorsa i LeBronovog Clevelanda, a čak triput Curry i družina osvojili su naslov, prvi put 2015. godine. Bili su nepobjedivi i mnogima trn u oku okupivši supertim nakon što su doveli Kevina Duranta.

Prije šest godina su srušili rekord po broju najvećih pobjeda u jednoj sezoni. Od 1996. godine u toj rubrici najbolji su bili Jordanovi Bullsi sa 72 pobjede, no Golden State je došao do pobjede više i upisao se u povijest NBA lige. Bila je to strašno moćna momčad.

No, još više zastrašujuć je pogled na njegove brojke. Ima najbrži izbačaj u povijesti NBA lige pa stoga ni ne čudi što je najbolji tricaš u povijesti. U karijeri ih je zabio preko 3117 komada, a najviše na jednoj utakmici 2018. godine protiv Bullsa kada je utrpao 14 trica. Curry je jedini košarkaš u povijesti lige koji je u jednoj sezoni zabio više od 400 trica! U čak 38 utakmica zabio je devet i više trica.

Osam puta nastupao je na All-Staru, osvojio četiri naslova i dvaput je bio MVP lige. No, nikada MVP finala. Sve do ove godine za krunu jedne čudesne karijere.

Najčitaniji članci