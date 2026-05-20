Kao klinci su igrali zajedno, a sad je Arteti donio Premier ligu

Nogometaši Arsenala osvojili su u utorak titulu prvaka Engleske i tako prekinuli sušu koja je trajala 22 godine. Bournemouth je remizirao sa Cityjem (1-1) na Vitality stadionu, što znači da 'topnici' uoči zadnjeg kola imaju četiri boda više od 'građana'. Zanimljiv podatak je da su trener Bournemoutha Andoni Iraola (43) i strateg Arsenala Mikel Arteta (44) kao mladići igrali zajedno.

Dvojac je 1991. godine igrao u amaterskom klubu u San Sebastianu imena Antiguoko koji je osnovan 1982. godine, a upravo je Iraola bio taj koji je osigurao titulu svom nekadašnjem suigraču. Isto su godište, rođeni su iste godine kad je i klub osnovan, a fotografija je nastala 1994., kad su imali 12 godina. Obojica su napravili sjajne igračke karijere, a sada su u samom vrhu trenerskog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:08 Unai Emery, Arsenal | Video: aftv

Iraola je u nogometnoj karijeri postao legenda Bilbaa za kojeg je nastupio 514 puta, a na zalasku karijere nastupio je još i za New York City. Igrao je na poziciji desnog beka i nastupio je sedam puta za Španjolsku. Kao trener je prije engleskog prvoligaša vodio AEK Larnacu, Mirandes i Rayo Vallecano. Nakon ove sezone otići će iz Bournemoutha, ali još uvijek se ne zna gdje.

Foto: Dylan Martinez

Arteta je u igračkoj karijeri na poziciji centralnog veznog igrao za B ekipu Barcelone, Real Sociedad, PSG, Rangerse, Arsenal i Everton, ali vrlo zanimljivo, nikada nije nastupio za A selekciju Španjolske. Prije Arsenala, nije bio glavni trener nijedne ekipe, već je asistirao Pepu Guardioli u Cityju od 2016. do 2019. godine.