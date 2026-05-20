Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI IRAOLA

Kao klinci su igrali zajedno, a sad je Arteti donio Premier ligu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Kao klinci su igrali zajedno, a sad je Arteti donio Premier ligu
Foto: Toby Melville/REUTERS

Arsenal je prekinuo 22-godišnju sušu i postao prvak Engleske nakon remija Bournemoutha i Cityja (1-1). Zanimljivo, treneri Bournemoutha i Arsenala, Iraola i Arteta, nekad su bili suigrači

Admiral

Nogometaši Arsenala osvojili su u utorak titulu prvaka Engleske i tako prekinuli sušu koja je trajala 22 godine. Bournemouth je remizirao sa Cityjem (1-1) na Vitality stadionu, što znači da 'topnici' uoči zadnjeg kola imaju četiri boda više od 'građana'. Zanimljiv podatak je da su trener Bournemoutha Andoni Iraola (43) i strateg Arsenala Mikel Arteta (44) kao mladići igrali zajedno.

Dvojac je 1991. godine igrao u amaterskom klubu u San Sebastianu imena Antiguoko koji je osnovan 1982. godine, a upravo je Iraola bio taj koji je osigurao titulu svom nekadašnjem suigraču. Isto su godište, rođeni su iste godine kad je i klub osnovan, a fotografija je nastala 1994., kad su imali 12 godina. Obojica su napravili sjajne igračke karijere, a sada su u samom vrhu trenerskog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Unai Emery, Arsenal 00:08
Unai Emery, Arsenal | Video: aftv

Iraola je u nogometnoj karijeri postao legenda Bilbaa za kojeg je nastupio 514 puta, a na zalasku karijere nastupio je još i za New York City. Igrao je na poziciji desnog beka i nastupio je sedam puta za Španjolsku. Kao trener je prije engleskog prvoligaša vodio AEK Larnacu, Mirandes i Rayo Vallecano. Nakon ove sezone otići će iz Bournemoutha, ali još uvijek se ne zna gdje.

Premier League - AFC Bournemouth v Manchester City
Foto: Dylan Martinez

Arteta je u igračkoj karijeri na poziciji centralnog veznog igrao za B ekipu Barcelone, Real Sociedad, PSG, Rangerse, Arsenal i Everton, ali vrlo zanimljivo, nikada nije nastupio za A selekciju Španjolske. Prije Arsenala, nije bio glavni trener nijedne ekipe, već je asistirao Pepu Guardioli u Cityju od 2016. do 2019. godine. 

Premier League - Arsenal v Burnley
Foto: Hannah McKay

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'
LJUBAV NA PRVI POGLED

FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'

Mikel Arteta i Lorena Bernal: ljubavna priča koja traje već 20 godina! Artetina supruga podržava ga u karijeri trenera Arsenala dok balansiraju obitelj i karijeru
FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela
VEĆ JE OSVOJIO TROFEJ

FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela

Bukayo Saka jedan je od ključnih igrača Arsenalova pohoda na naslov prvaka Premier lige, a najveća podrška u privatnom životu mu je lijepa Tolami Benson. Englez ju je zaprosio na krovu luksuznog hotela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026