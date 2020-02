Kao nekad Ljubo: Marin imao 6-2, 5-3, 40-15 i sve izgubio!

To može samo Marin Čilić. Dobro, nekad je mogao i Ivan Ljubičić. U meču protiv Benoita Pairea hrvatski tenisač imao je 6-2, 5-3, 40-15 i servis. Protiv Pairea, koji se u takvim situacijama 'raspadne' to je gotov meč. Barem je trebao biti. No Marin Čilić izgubio je svoj servis, potom sljedeća tri gema, a onda i treći set. Eh, da imao je i dvije meč lopte u trećem setu.

Kakav je to bio meč najbolje će vam oslikati podatak da su Čilić i Paire zajedno napravili, pazite ovo, 24 dvostruke servis pogreške. Raspodijelili su ih pošteno, svatko po 12. I da se vratimo kod dvije meč lopte u prvom setu. Francuz je izgledao toliko bezvoljno da nije pokazivao znakove za životom, a kamoli za tenisom.

No nekim čudom Marin je to uspio ispustiti. Rekli bismo, Čiliću se opet ukazao - Čilić. I kako to na kraju ispadne, u trećem setu, točnije u tie-breaku trećeg seta Marin je izgubio 7-1, a na meč loptu Pairea napravio je dvostruku servis pogrešku.

Eto, tako je završila Marinova avantura u prvom kolu Dubaija. Eh, da, dužni smo vam objašnjenje za Ljubičića. Naime, Ljubo i Wayne Ferreira igrali su 2002. treće kolo Australian Opena, a hrvatski tenisač imao je dobiven meč. Vodio je 2-0 u setovima i imao je 5-1 u trećem. A onda se smo vidjeli najspektakularniji preokret u povijesti australskog Grand Slama. Ferreira je izednačio na 5-5, a onda u tie-breaku uzeo set. Ljubičić se raspao, prestao je igrati, a Južnoafrikanac je u preostala dva seta slavio 6-3 i 7-5.