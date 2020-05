Kao nikada dosad: UFC otvara vrata svijeta i vraća sjaj sportu

Prošla su skoro dva mjeseca otkako je UFC održao posljednju priredbu pa zbog korona krize otkazao čak pet događaja. Uz sav napor predsjednika Dane Whitea i svih raspoloživih veza u disciplinskoj komisiji, čak i odobrenja nekih država uz pristanak da se pod njihovom ingerencijom priredbe ipak održe, stigla je direktiva s vrha SAD-a te su sva sportska događanja otkazana do daljnjega.

Sada je konačno došao trenutak u kojem se UFC vraća na velika vrata fight cardom koji je dvojbeno možda i najbolji u povijesti promocije kada se gleda priredba u cjelini.

Niti famozni Fight Island niti UFC Performance Institute kao back up varijante nisu uspjele uvjeriti vladajuće u vjerodostojnost mjera predostrožnosti koje je UFC pripremio. Stoga je Dana White popuštanje mjera dočekao kao oslobađajuću presudu pa odmah organizirao tri eventa u razmaku od samo tjedan dana, nešto što elitna MMA promocija nikad u svojoj povijesti nije učinila.

Bit će prilika za govora o nadolazećim eventima, no sada je pred nama događaj koji je po mnogočemu povijesni.

Posebne mjere opreza

UFC 249 u Jacksonvilleu pamtit će se kao prvi veliki sportski događaj na svijetu održan nakon popuštanja mjera dok je korona kriza još uvijek u tijeku. Činjenica da to neće biti niti jedna od top pet svjetskih nogometnih liga, NBA, NFL ili, primjerice, Formula 1, dodatno UFC-u daje na važnosti kao globalnom brendu i MMA-u kao općepriznatom sportu.

No, da nije bilo velikog napora organizatora, cijelog tima ljudi koji su osmislili strategiju borbe protiv korone ništa od toga ne bi bilo. Pa su odredbe stigle u nekoliko koraka:

Priredbi će moći prisustvovati samo borci, UFC-ovo osoblje i licencirani članovi iz kuta svakog borca.

Po dolasku u hotel, borci i njihova pratnja moraju sudjelovati u obveznom medicinskom pregledu i nizu testiranja. Taj će se proces ponavljati svakodnevno sve dok borci i njihovi timovi borave u hotelu. Preostali detalji bit će dostupni po dolasku.

Timovi će biti obaviješteni o proceduri oko vaganja i dobit će propusnice koje moraju nositi u svakom trenutku dok se kreću po prostorijama hotela.

Svaki borac će dobiti svoju sobu za vježbanje, prostirke, dezinfekcijsko sredstvo i privatnu saunu.

Osoblje hotela nalazit će se u prostorijama i poduzimati dodatne mjere opreza prilikom dezinfekcije soba te će samim time biti na raspolaganju 24/7.

UFC Performance Institute pružit će podršku i kod prehrane te omogućiti svim sportašima Trifecta obroke.

Medicinsko osoblje moći će liječiti ozljede i bolesti na licu mjesta, ali stvari poput masaža će izostati.

Najjači PPV ikada

U ekonomskoj terminologiji ovaj pojam bi još uvijek ostao na onome "rekla-kazala" sve dok financijska izvješća ne potvrde da će UFC 249 zaista biti najprodavaniji event ikada.

Međutim, sam Dana White je zbog svjetskih okolnosti povratničku 249-ku najavio kao "najprodavaniji PPV" pa dok se to ne obistini malo smo zavirili u povijesne knjige.

Najprodavaniji event do sada je UFC 229 koji su predvodili Khabib Nurmagomedov i Conor McGregor. Prodan je u 2,4 milijuna primjeraka diljem svijeta. U top pet najprodavanijih priredbi čak četiri je predvodio McGregor dok je onaj jedini preostali legendarni UFC 100, koji je čak sedam godina držao primat. Svojedobno je to bio najjači UFC fight card.

Top pet najprodavanijih evenata:

UFC 229 Khabib vs. McGregor 06.10.2018. 2,400,000 UFC 202 Diaz vs. McGregor 2 20.08.2016. 1,600,000 UFC 196 McGregor vs. Diaz 05.03.2016. 1,317,000 UFC 100 (Lesnar vs. Mir) 11.07.2009. 1,300,000 UFC 205 Alvarez vs. McGregor 12.11.2016. 1,300,000

Dvije borbe za titulu

Valja biti oprezan, premda se u MMA krugovima za neki događaj često zna reći da je baš to "najjači fight card ikada". UFC 249 će to najvjerojatnije zaista i biti pogotovo kada se na istoj priredbi održava šest borbi koje bi samostalno mogle predvoditi zaseban event.

Glavna borba: Tony vs. Gaethje

Do ovog sjajnog match upa lake kategorije došlo je isključivo jer je Khabibu onemogućen izlazak iz države pa se tražilo najbolje rješenje kako nastaviti flow divizije bez prvaka. Tony Ferguson tako je po drugi put dobio priliku postati interim prvak i ukoliko pobijedi Justina Gaethjea, valjda će konačno, iz šestog pokušaja, ući u kavez s Khabibom.

Kilograme je skidao dvaput. Prvi put iako je znao da je priredba u travnju otkazana, no tada je tvrdio da proces mora završiti do kraja pa s javnošću podijelio uspjeh.

Tony Ferguson just sent me this. He has officially made 155. #cos Posted by Ariel Helwani on Friday, 17 April 2020

Ferguson u borbu ulazi s nevjerojatnih 12 pobjeda zaredom. Tehnički gledano, pojas prvaka nikada nije izgubio. Neporažen je pet i pol godina i u njegovim očima on je pravi prvak. Sjetit ćemo se da mu je UFC oduzeo titulu (koju je osvojio pobijedivši Kevina Leeja) nakon što je pao preko kabla na pozornici i potrgao lateralni ligament u koljenu.

El Cucuy privremeni pojas nikada nije izgubio i još i danas u zraku stoji miris nepravde, no sada je izborio novu priliku.

S druge strane oktogona stajat će Justin Gaethje. Čovjek koji je nakon dva teška nokauta koljenom od Eddieja Alvareza i finišem Dustina Poiriera bio na omjeru 1-2 u UFC-u, ali za kojeg se znalo da je kalibar za sam vrh kategorije.

Pitanje trenutka bilo je kada će eksplodirati i nanizati pobjede jer je tip brawlera koji ne staje i ide prema naprijed. Miljenik je publike, miljenik je UFC-a i u ovom trenutku borba s Tonyjem Fergusonom je ono najbolje što UFC ima.

Dva sjajna borca, svaki u svojoj domeni. Ferguson kao vrstan stand-up borac, ali kvalitetniji majstor u parteru, pogotovo s leđa, te Gaethje kao moderni Wanderlei Silva. As hard as you can get.

Sunaslovna borba: Cejudo vs. Cruz

U kavez se vraća najbolji bantamaš svih vremena. Dominick Cruz borit će se prvi put nakon tri i pol godine, a protivnik će mu biti aktualni prvak Henry Cejudo, koji je pobijedio Marlona Moraesa te tako postao simultani šampion muha i bantam kategorije.

Često podcjenjivan, Cejudo je dokazao da je dvojbeno možda i najbolji borac lakših kategorija ikada, no teško je tako nešto tvrditi uz još uvijek aktivnog Josea Alda.

Ipak, bivši olimpijac je najavio pobjedu protiv Cruza pa borbu s Aldom. I ukoliko se takav scenarij odvije, pa Cejudo pobijedi legendarnog Brazilca, vjerojatno više ne bi bilo sumnje. Tada bi u portfelju imao TJ Dillashawa, Mighty Mousea, Marlona Moraesa, uz Cruza i Alda... Čudesno.

Istini za volju, Cruzov povratak možda i nije po mjeri. Dominator je, bez sumnje, najbolji bantamaš ikada i u svojem primeu bio je nerješiva enigma. Jedini poraz u UFC-u nanio mu je Cody Garbrandt, a bila je to ujedno i posljednja borba koju je odradio.

Protiv Codyja pokazao je određene slabosti svojeg defenzivnog stila borbe, a sada se postavlja pitanje kako će reagirati na klasnog hrvača kao što je Cejudo. Uz to, ring rust mu nikako ne ide u prilog i dojma smo da bi možda bilo bolje da je odradio borbu ili dvije kao uvertiru u veliki povratak.

Kako god, dvoboj bantamaša trebao bi pružiti sjajnu borbu i ništa manje se niti ne očekuje.

Card za prste polizati

Već ranije spomenuto, čak šest borbi mogle bi biti headlineri. Uz glavnu i sunaslovnu, noćas se u Jacksonvilleu bore:

Glavni program:

Francis Ngannou - Jairzinho Rozenstruik (teška)

Jeremy Stephens - Calvin Kattar (catchweight)

Greg Hardy - Yorgan de Castro (teška)

Prelimsi:

Donald Cerrone - Anthony Pettis (velter)

Aleksej Olejnik - Fabricio Werdum (teška)

Carla Esparza - Michelle Waterson (ženska slamka)

Vicente Luque - Nico Price (velter)

Rani prelimsi:

Bryce Mitchell - Charles Rosa (pero)

Ryan Spann - Sam Alvey (poluteška)

Većim romanticima okršaji Cerrone-Pettis i Werdum-Olejnik odmah na prvu upadaju u oči. Ljubitelji dobrog nokauta favoriziraju Ngannouov sudar s neporaženim Jairzinhom dok se oni privrženiji ljepšem ugođaju vesele borbi Waterson i Esparze.

No, činjenica je da bilo koja od tih borbi u drugačijim okolnostima može predvoditi cijeli event, bio on Fight Night ili tip priredbe kao što je bio UFC on Fox.

Ngannou vs Jairzinho

Okršaj teškaških gorostasa će uz glavnu borbu večeri zakupiti najviše pažnje gledatelja. Kada u kavezu stoji dvojac koji zajedno teži preko 220 kilograma, a koji je u prijašnjih 27 borbi ukupno ostvario 19 nokauta od čega 14 u prvoj rundi, onda će se i oni koji nesmetano i bez grižnje savjesti odu na wc ili po piće zalijepiti za svoja sjedala te s nestrpljenjem čekati nokaut. Just like that, rekao bi Mike Goldberg.

Jairzinho je klasični kickboksač kojem je parter nepoznanica "y". Djeluje tromo, ponekad uspavano i Ngannou bi mogao imati brzinsku prednost. No, neka to ne zavara. Čovjek njegove težine vrlo brzo podigne high kick, a ručne tehnike su na zavidnoj razini.

Problem bi mu mogao predstavljati parter u kojem bi Ngannou morao biti bolji. Moderno MMA čudovište kakvo je Predator, već je pokazalo određene slabosti u svojem ground gameu. Ipak, nakon borbe sa Stipom Miočićem za pojas prvaka znatno je napredovao i na podu pa ne bi začudilo kada bi taktiku usmjerio baš na rušenje i dominaciju u parteru.

Kakav god bio rasplet, nemojte treptati. Moglo bi biti gotovo u svega nekoliko sekundi.

Werdum vs. Olejnik

Dva prekaljena majstora, dvije različite Jiu-Jitsu škole. Olejnik je tek u kasnijim danima karijere dobio na važnosti i to nakon što je savladao Mirka Filipovića. Bio je to trenutak u kojem je njegova karijera dobila uzlaznu putanju, koji mu je otvorio vrata najveće svjetske organizacije.

Fabricio Werdum već je bio UFC prvak, još od PRIDE dana pa sve do titule prvaka UFC-a gradio je renome i o njegovim postignućima ne treba previše trošiti riječi.

Majstor je BJJ-a, i Cro Copa je svojedobno učio brazilskom zanatu, ali pokazao je da je dobar i u stojci. Upravo bi tu mogao biti ključ borbe jer teško da je Olejnik znatno bolji u parteru. Čak i da je uopće bolji. No, u stojci je znatno lošiji.

Boa Constrictor je pokazao slabosti kada je preko puta njega dobar udarač, koji se zna nositi s pokušajima rušenja i ima kakvu-takvu solidnu obranu u parteru. Tu nailazi na problem pa bi mu, prema svemu sudeći, Werdum trebao biti nešto teži zalogaj.

Vai Cavalo je dominirao posljednju borbu protiv Volkova, ali se previše opustio pa izgubio teškim nokautom. Ovo će mu biti prilika za ponovni povratak u vrh teške kategorije i eventualno ponovno razmišljanje o osveti Miočiću.

Kada počinje?

Čeka nas pravi spektakl u priredbi koja ulazi u povijest uz bok najvećem Pride Final Conflict 2005, legendarnom UFC 100 i famoznom UFC 139.

UFC je ovim eventom otvorio vrata svijeta i uz određene mjere opreza postao prvi globalni sport koji će publici omogućiti sadržaj nakon korona krize.

Glavni program večeri počinje u 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ranije predborbe kreću već oko 12 dok predborbe počinju u 2.