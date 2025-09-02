Kao 'vatreni' 2018.: Rukometaši su u situaciji kakvu nisu imali ni u najtrofejnijim godinama...

Prošlo je sedam mjeseci od finala Svjetskog prvenstva i srebrne medalje koju smo osvojili kao prva pratnja nedodirljivim Dancima. Za četiri mjeseca igra se Europsko prvenstvo u Skandinaviji u koju ćemo doći kao svjetski viceprvaci, a to znači i s većim ambicijama nego zadnjih nekoliko godina.

Svašta se dogodilo u ovih pola godine ili malo više. Svečani oproštaj imali su Domagoj Duvnjak, Igor Karačić i Ivan Pešić, bez kojih nastavljamo dalje, s Ivanom Martinovićem kao kapetanom. Ni u ožujku ni u svibnju zbog više sile nije debitirao u kapetanskoj ulozi, ali doći će i ta prilika već u listopadu.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Martinović je jedan od nekoliko reprezentativaca koji su ovog ljeta promijenili klubove. Srebro je svima povisilo cijenu i dovelo ih u šansu za iskorakom na (naj)veću razinu. Marta je bio jedna od najvećih zvijezda rukometnog "mercata", Veszprem je godinu dana prije isteka ugovora Lowenu platio 500.000 eura odštete te u Njemačku u paketu poslao i sjajnog ljevaka Sandella kao zamjenu. Mađarima strpljenje nije jača strana poput financija.

Martinović će u najboljim godinama konačno osjetiti što znači igrati Ligu prvaka nakon dosta godina Bundeslige i to može biti samo plus za reprezentaciju. S druge strane, Matej Mandić nije planirao već ovog ljeta ostaviti jedinicu na golu Zagreba, ali otvorila se prilika i njemu i Zagrebu za zaradu i sad će u europskom prvaku Magdeburgu osjetiti najbolje od najboljeg makar će morati biti strpljiv kraj Španjolca Hernandeza. Zagreb je napustio i Zvonimir Srna, koji se odmah nametnuo u Montpellieru, koji je, pak, u Europskoj ligi. U njoj će igrati i Kiel, u kojemu se Duvnjaku priključio Veron Načinović, baš iz Montpelliera.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mateo Maraš, nakon mađarske Tatabanye, dodatno će napredovati u PSG-u iako ima najtežu moguću konkurenciju u Egipćaninu Yahiji. Luke Lovre Klarica taj će iskorak napraviti dogodine u Kielcu, pa sad uzmite da će nam desna vanjska linija igrati u Veszpremu, PSG-u i Kielcu. Nije loše.

Kad znamo da je Cindrić u Veszpremu, Šoštarić i Jelinić u uvijek jakom Pick Szegedu, Šušnja i Mihić u nikad jačoj Wisli, koja napada Final Four Lige prvaka, da su u Bundesligi David Mandić, Kuzmanović, Jaganjac, Šimić, imamo situaciju u reprezentaciji kakvu nismo imali ni u najtrofejnijim godinama jer dvije trećine reprezentacije je u Ligi prvaka, u klubovima koji su europski vrh. Kad su "vatreni" 2018. bili u zenitu i u finalu Svjetskog prvenstva, imali smo nositelje u Realu, Barceloni, Liverpoolu, Atleticu, Juventusu, Interu... Nije nimalo nevažno, samo, ključno je upravo to, da svi igraju.