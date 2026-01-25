Obavijesti

Kaos je u skupini Hrvatske! Evo što nam treba za polufinale...

Piše Petar Božičević,
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slovenija je idući suparnik Hrvatske, a kao i naša reprezentacija, Slovenci imaju četiri boda. Ipak, dvije se stvari moraju poklopiti da uđemo u polufinale i ne ovisimo sami o sebi...

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Švicarsku u 2. kolu drugog kruga Europskog prvenstva. Nažalost, Island je pobijedio Švedsku i maksimalno zakomplicirao situaciju u skupini 2 te otežao Hrvatskoj put do polufinala. 

Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska imaju po četiri boda u skupini i bore se za polufinale Eura. Ako naši rukometaši pobijede sve utakmice do kraja turnira, trebat će im kiks Island i/ili Švedske kako bi se domogli polufinala. 

U idućem će kolu Hrvatska igrati protiv Slovenije, dok će Island odmjeriti snage protiv Švicarske, a Švedska protiv Mađarske. U slučaju pobjeda naših rukometaša, Islanđana i Šveđana, odluka će pasti u posljednjem kolu. 

Tog 28. siječnja Hrvatska će igrati protiv Mađarske, a Slovenija i Island će odmjeriti snage u ranijem terminu istog dana (15.30). U tom ćemo slučaju navijati za Sloveniju, a onda protiv Mađara pokušati osigurati polufinale. Ako i Island i Hrvatska pobijede, onda ćemo se nadati senzaciji i pobjedi ili remiju Švicarske protiv Švedske. 

Što Hrvatskoj treba za polufinale?

1) Pobjeda u obje preostale utakmice (protiv Slovenije i Mađarske)

2) Kiks Švedske i/ili Islanda u bilo kojoj od preostalih utakmica

Raspored naše skupine do kraja:

  • Švicarska - Island 27.01. 15.30
  • Slovenija - HRVATSKA 27.01. 18.00
  • Švedska - Mađarska 27.01. 20.30
  • Slovenija - Island 28.01.15.30
  • HRVATSKA - Mađarska 28.01. 18.00
  • Švicarska - Švedska 28.01. 20.30 

