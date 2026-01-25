Slovenija je idući suparnik Hrvatske, a kao i naša reprezentacija, Slovenci imaju četiri boda. Ipak, dvije se stvari moraju poklopiti da uđemo u polufinale i ne ovisimo sami o sebi...
Kaos je u skupini Hrvatske! Evo što nam treba za polufinale...
Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Švicarsku u 2. kolu drugog kruga Europskog prvenstva. Nažalost, Island je pobijedio Švedsku i maksimalno zakomplicirao situaciju u skupini 2 te otežao Hrvatskoj put do polufinala.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska imaju po četiri boda u skupini i bore se za polufinale Eura. Ako naši rukometaši pobijede sve utakmice do kraja turnira, trebat će im kiks Island i/ili Švedske kako bi se domogli polufinala.
U idućem će kolu Hrvatska igrati protiv Slovenije, dok će Island odmjeriti snage protiv Švicarske, a Švedska protiv Mađarske. U slučaju pobjeda naših rukometaša, Islanđana i Šveđana, odluka će pasti u posljednjem kolu.
Tog 28. siječnja Hrvatska će igrati protiv Mađarske, a Slovenija i Island će odmjeriti snage u ranijem terminu istog dana (15.30). U tom ćemo slučaju navijati za Sloveniju, a onda protiv Mađara pokušati osigurati polufinale. Ako i Island i Hrvatska pobijede, onda ćemo se nadati senzaciji i pobjedi ili remiju Švicarske protiv Švedske.
Što Hrvatskoj treba za polufinale?
1) Pobjeda u obje preostale utakmice (protiv Slovenije i Mađarske)
2) Kiks Švedske i/ili Islanda u bilo kojoj od preostalih utakmica
Raspored naše skupine do kraja:
- Švicarska - Island 27.01. 15.30
- Slovenija - HRVATSKA 27.01. 18.00
- Švedska - Mađarska 27.01. 20.30
- Slovenija - Island 28.01.15.30
- HRVATSKA - Mađarska 28.01. 18.00
- Švicarska - Švedska 28.01. 20.30
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+