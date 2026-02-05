Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZOI OTVORENE CURLINGOM

Kaos na početku Igara: Nestalo struje za vrijeme natjecanja!

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Kaos na početku Igara: Nestalo struje za vrijeme natjecanja!
4
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Po prvi put u povijesti OI, ceremonija otvaranja održat će se na više lokacija i uključivat će istovremeno paljenje plamena u drugom gradu domaćinu

Admiral

Zimske olimpijske igre Milan-Cortina 2026. započele su u srijedu turnirom mješovitih parova u curlingu u Cortini d'Ampezzo, dva dana prije ceremonije otvaranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati 01:18
Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati | Video: 24sata/pixsell/instagram

Četiri utakmice bile su na rasporedu prvog dana natjecanja.

Švedska je pobijedila Južnu Koreju sa 10-3, Velika Britanija je slavila protiv Norveške sa 8-6, Kanada je sa 10-5 bila bolja od Češke, dok je Švicarska porazila Estoniju sa 9-7. Branitelji olimpijskog zlata, Talijani kreću u četvrtak protiv Južne Koreje.

Curling - Mixed Doubles Round Robin Session 1 - Great Britain vs Norway
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Zanimljivo, uvodna natjecanja u curlingu prekinuo je kratki prekid u napajanju strujom. Svetjla su zatreperila na stadionu, a nekoliko curlera ostalo je nepričvršćeno kliziti po ledu. Ipak, brzo se struja vratila i natjecanje je nastavljeno na oduševljenje publike. 

Zimske olimpijske igre službeno će započeti u petak ceremonijom otvaranja, koja će se održati u Milanu na stadionu San Siro u Milanu, ali će se istovremeno održati na tri druga mjesta u Predazzu, Livignu i Cortini d'Ampezzo.

Curling - Mixed Doubles Round Robin Session 1 - Canada vs Czech Republic
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Po prvi put u povijesti OI, ceremonija otvaranja održat će se na više lokacija i uključivat će istovremeno paljenje plamena u drugom gradu domaćinu. Jedan će se nalaziti u Milanu, kod Arco della Pace, kultnog obilježja grada, a drugi u Cortini d'Ampezzo, na Piazza Dibona, središtu poznatog skijaškog središta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026