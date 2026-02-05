Kaos na početku Igara: Nestalo struje za vrijeme natjecanja!

Zimske olimpijske igre Milan-Cortina 2026. započele su u srijedu turnirom mješovitih parova u curlingu u Cortini d'Ampezzo, dva dana prije ceremonije otvaranja.

Pokretanje videa... 01:18 Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati | Video: 24sata/pixsell/instagram

Četiri utakmice bile su na rasporedu prvog dana natjecanja.

Švedska je pobijedila Južnu Koreju sa 10-3, Velika Britanija je slavila protiv Norveške sa 8-6, Kanada je sa 10-5 bila bolja od Češke, dok je Švicarska porazila Estoniju sa 9-7. Branitelji olimpijskog zlata, Talijani kreću u četvrtak protiv Južne Koreje.

Zanimljivo, uvodna natjecanja u curlingu prekinuo je kratki prekid u napajanju strujom. Svetjla su zatreperila na stadionu, a nekoliko curlera ostalo je nepričvršćeno kliziti po ledu. Ipak, brzo se struja vratila i natjecanje je nastavljeno na oduševljenje publike.

Zimske olimpijske igre službeno će započeti u petak ceremonijom otvaranja, koja će se održati u Milanu na stadionu San Siro u Milanu, ali će se istovremeno održati na tri druga mjesta u Predazzu, Livignu i Cortini d'Ampezzo.

Po prvi put u povijesti OI, ceremonija otvaranja održat će se na više lokacija i uključivat će istovremeno paljenje plamena u drugom gradu domaćinu. Jedan će se nalaziti u Milanu, kod Arco della Pace, kultnog obilježja grada, a drugi u Cortini d'Ampezzo, na Piazza Dibona, središtu poznatog skijaškog središta.