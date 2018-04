Talijani uhićeni zbog pokušaja ubojstva, navijač redsa kritično

Naoružani čekićima, noževima, remenima i lancima nekoliko desetaka maskiranih Rominih navijača upalo je u ulice gdje se uglavnom skupljaju navijači Liverpoola i nekoliko sati prije utakmice napravilo neviđeni kaos.

Podivljali Talijani odmah su počeli mlatiti sve redom oko sebe, a najgore je prošao 53-godišnji navijač Liverpoola. Prema pisanju engleskog Telegrapha ozlijeđeni muškarac je iz Irske i liječnici se bore za njegov život, a u bolnicu je prevezen zajedno s bratom koji je također nastradao u divljačkom napadu Rimljana.

Liverpool fan stabbed allegedly by a Group of Roma supporters outside Anfield before the match. SHOCKING! pic.twitter.com/4HfQYq975h — Football Stands (@TheFootyStands) April 24, 2018

Nakon racije policije, koja je, prema pisanju Engleza, kasnila na mjesto sukoba, uhićeni su 25-godišnjak i godinu dana stariji navijač iz Rima pod sumnjom u pokušaj ubojstva. Prema nekim informacijama navijača iz Irske Talijani su izboli noževima, no iz policije su potvrdili tek da je udaren remenom u glavu zbog čega se i nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici.

- Ozlijeđenog muškarca su udarili remenom u glavu nakon čega se srušio na tlo. Liječnici su mu pružili pomoć odmah na mjestu napada nakon čega je prevezen hitno u bolnicu. Njegovo stanje je u ovom trenutku opisano kao kritično i njegovi najbliži su obaviješteni o tome - rekao je policijski inspektor Paul Speight te nastavio:

- Mjesto na kojem se dogodio incident u blizini je stadiona i vrvjelo je navijačima koji su išli na utakmicu. Stoga molimo sve koji imaju bilo kakve informacije ili snimke mobitelom spomenutog incidenta, da nam se hitno jave jer bi te informacije mogle biti ključne za našu istragu.

Na snimkama se jasno vidi muškarac koji leži bez svijesti dok mu liječnici pružaju pomoć, a oko njih se odvija pravi 'rat'. U tom trenutku desetak Talijana napada drugoga koji je također uskoro završio na tlu. Tek nakon toga Liverpoolovi navijači uspjeli su se organizirati i krenuti na gostujuće huligane, a ubrzo je stigla i policija i smirila nerede.

Nogometni klub Liverpool objavio je službenu izjavu povodom incidenta i stavio se na raspolaganje policiji u smislu suradnje.

- Šokirani smo nakon što je naš navijač završio u kritičnom stanju u napadu uoči utakmice s Romom. Naše misli su uz žrtvu i njegovu obitelj u ovom traumatičnom trenutku. Imat će našu punu podršku. Klub surađuje sa službama od trenutka incidenta i nastavit će to raditi - poručili su iz Liverpoola u službenoj izjavi.

Liverpoolska je policija potvrdila da je sveukupno uhićeno devet osoba zbog različitih prekršaja prije i nakon utakmice Liverpoola i Rome.

Group of #Roma fans left an old fella in a proper bad way before game. #lfc pic.twitter.com/6ZCk66kPJB — Samer LFC🇸🇪 (@samerab22932968) April 24, 2018