Spektakl na Anfieldu: Liverpool i super Mo Salah protiv Rome...

KLOPP:

- Očekujemo veliku bitku. Oni su pobijedili Barcelonu, bili su prvi u svojoj skupini i kod kuće do sad nisu primili gol u Ligi prvaka. Za Romu je specijalna stvar biti u polufinalu, baš kao što je i za nas. To znači da nismo naučeni biti ovdje, no to je dobra stvar jer će biti mnogo uzbuđenja koje će se vidjeti i na terenu. Obje momčadi zaslužuju biti ovdje. Netko mi je nakon utakmice s Manchester Cityem rekao da je Roma izbacila Barcelonu, nisam mislio da je to moguće ali mi smo nešto slično napravili u našem četvrtfinalu. Naši navijači kreiraju jednu od najposebnijih atmosfera u svjetskom nogometu. Ukoliko može biti bolje nego protiv Manchester Citya, pokušat ćemo. To su vrlo posebni trenuci i ako u njima ne možeš uživati, s tobom nešto nije u redu. Obje momčadi imaju priliku izboriti finale, a to je sve što ja trebam. Ukoliko je nešto moguće, tada trebamo dati sve od sebe da to ostvarimo.