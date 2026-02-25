Obavijesti

UŽAS U DVORANI

Kaos u BiH: Maskirani huligani napali gostujuće navijače na futsal utakmici, ima ozlijeđenih

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: YouTube

Zbog ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice susret su odmah prekinuli, a u sportskim krugovima očekuju reakciju Nogometni savez Bosne i Hercegovine i moguće oštre sankcije za organizatora

Četvrtfinalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu između Borca iz Banje Luke i MNK Bubamara Cazin prekinuta je na samom početku zbog velikih nereda na tribinama. Susret u Banja Luka obilježile su kaotične scene kada je skupina maskiranih huligana, za koje se pretpostavlja da pripadaju domaćim navijačima, upala među gostujuće pristaše iz Cazin i fizički ih napala. Napadači su nosili fantomke, a prema terenu su letjele stolice, dok je snimatelj prijenosa uživo na YouTube sklonio kadar kako ne bi prikazivao nasilje.

U neredima je najmanje jedan gostujući navijač zadobio tešku ozljedu glave te su ga prevezli u bolnicu. Nakon napada huligani su pobjegli, a policija je izašla na teren i pokrenula potragu te uz pomoć snimki videonadzora pokušava ih locirati i identificirati. Prema dostupnim i neslužbenim informacijama, dolazak gostujućih navijača nije bio službeno najavljen.

Zbog ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice susret su odmah prekinuli, a u sportskim krugovima očekuju reakciju Nogometni savez Bosne i Hercegovine i moguće oštre sankcije za organizatora. Informacije o incidentu objavio je i portal Klix.ba.

