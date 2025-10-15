Obavijesti

NEREDI U UDINAMA

Kaos u Italiji zbog utakmice s Izraelom: Prosvjednici su bacali kamenje i sukobili s policijom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Udine u kaosu! Tisuće prosvjednika protiv Izraela, žestoki sukobi s policijom, ozlijeđeni novinari. U sjeni nogometa, grad postao tvrđava uz nezapamćene mjere sigurnosti

Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. između Italije i Izraela, odigrana u utorak u Udinama, ostat će zapamćena manje po nogometu, a više po scenama koje su nalikovale izvanrednom stanju. Tisuće propalestinskih prosvjednika, neviđene mjere sigurnosti koje su uključivale i izraelske agente, te žestoki sukobi s policijom pretvorili su mirni talijanski grad u poprište geopolitičkih napetosti. Italija je na kraju slavila s 3-0, no sport je ostao u dubokoj sjeni događaja na ulicama.

Tisuće na ulicama: 'Pokažite Izraelu crveni karton'

Unatoč nedavno sklopljenom primirju u Gazi, prosvjed u organizaciji Odbora "Udine za mir" privukao je, prema različitim procjenama, između 5.000 i 10.000 ljudi iz cijele Italije.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Protesters rally against the Israeli national team
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Povorka se kasno poslijepodne kretala središtem grada, a prosvjednici su nosili palestinske zastave, uključujući jednu dugačku 18 metara, te veliki transparent s glavnim sloganom: "Pokažite Izraelu crveni karton".

Glavni zahtjev upućen Fifi bio je izbacivanje Izraela iz svih međunarodnih natjecanja, po uzoru na sankcije uvedene Rusiji. "Primirje je sklopljeno, ali ne i mir. Kao što sam napisala na svom transparentu, nema mira bez pravde", izjavila je prosvjednica Valentina Bianchi.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Protesters rally against the Israeli national team
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Eskalacija nasilja i policijska intervencija

Iako je prosvjed većim dijelom bio miran, na samom kraju je došlo do eskalacije. Skupina od pedesetak maskiranih prosvjednika počela je bacati pirotehnička sredstva, kamenje i metalne ograde na kordon interventne policije. Snage reda odgovorile su vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerale izgrednike.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Protesters rally against the Israeli national team
Foto: YARA NARDI/REUTERS

U sukobima je ozlijeđeno nekoliko osoba, uključujući dva novinara i nekoliko policajaca. Državna televizija RAI potvrdila je da je njihov novinar pogođen kamenom i prevezen u bolnicu. Gradonačelnik Udina, Alberto Felice De Toni, oštro je osudio nasilje.

- Ono što se dogodilo večeras je neprihvatljivo. Naš grad snažno osuđuje nasilje koje se dogodilo na ulicama na kraju demonstracija - poručio je.

Teže je stradao snimatelj Davide Albini Bevilacqua, koji je također pogođen kamenom u glavu. Završio je u bolnici, a njegovo je stanje ozbiljno. Gazzetta dello Sport piše kako je dobio snažan udarac u glavu, ali njegov život, srećom, nije ugrožen.

Grad kao tvrđava

Sigurnosna operacija u gradu bila je bez presedana. Više od 1.000 policajaca i vojnika osiguravalo je događaj, dok su helikopteri i dronovi neprestano nadlijetali grad. Snajperisti su bili raspoređeni na krovovima hotela u kojem je boravila izraelska reprezentacija, kao i na samom stadionu.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Protesters rally against the Israeli national team
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Talijanske vlasti, uključujući premijerku Meloni, odobrile su i prisutnost agenata Mossada radi dodatnog osiguranja izraelske delegacije.Autobus s izraelskim nogometašima do stadiona je pratila kolona od 13 policijskih vozila. Područje oko stadiona Bluenergy proglašeno je "crvenom zonom" s betonskim barijerama i rigoroznim kontrolama.

Mnoge trgovine u gradu ostale su zatvorene iz straha od nereda. Tenzije su se osjetile i na stadionu, gdje je nešto više od 9.000 gledatelja glasnim zvižducima popratilo izraelsku himnu.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Israel
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

