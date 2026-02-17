Kaos u Ligi prvaka. Vinicius je optužio Argentinca za rasizam, sudac aktivirao Uefin protokol!

Utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Benfice i Real Madrida na stadionu Estádio da Luz pretvorila se u pozornicu za novi rasistički incident. U glavnoj ulozi ponovno se našao brazilski napadač Vinícius Júnior, koji je prekinuo utakmicu nakon što je navodno bio meta rasističke uvrede od strane mladog argentinskog igrača Benfice, Gianluce Prestiannija.

Sve se odigralo u 50. minuti, nedugo nakon što je Vinícius zabio spektakularan gol za vodstvo Reala 1-0. Brazilac je proslavio gol svojim karakterističnim plesom ispred navijača Benfice, zbog čega mu je sudac François Letexier pokazao žuti karton, što je samo po sebi izazvalo kontroverze. No, slavlje je naglo prekinuto. Vinícius je prišao sucu i optužio dvadesetogodišnjeg Prestiannija da ga je nazvao majmunom.

Foto: Rodrigo Antunes

Snimke prikazuju Prestiannija kako prekriva usta rukom dok nešto dobacuje Brazilcu, što je za mnoge bio očit znak krivnje i pokušaj skrivanja uvrede od kamera. Utakmica je bila prekinuta desetak minuta dok je sudac Letexier aktivirao Uefin protokol, a frustrirani Vinícius je sjedio na klupi tražeći pravdu. Cijelu scenu možete pogledati klikom OVDJE.

Iako je utakmica na kraju nastavljena, gorak okus je ostao. Budući da je Prestianni prekrio usta, konkretan dokaz o uvredi ne postoji, što znači da vjerojatno neće snositi teže posljedice. Upravo je ta činjenica izazvala dodatno ogorčenje i stvorila percepciju opasnog presedana, da igrač može izreći što god želi bez straha od sankcija, sve dok vješto prikriva usta. Uzvrat je u Madridu 25. veljače.

