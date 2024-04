Kaos u Partizanu: Posvadili se trener i pomoćnik, upitno je čak i tko će voditi momčad u derbiju

Trener Partizana Igor Duljaj (44) žestoko se posvađao s pomoćnikom Albertom Nađom (49), a ovaj je u afektu rekao da ne želi sjediti na klupi u 173. vječitom derbiju protiv Crvene zvezde u subotu od 18 sati. Ta priča zabavlja srpske sportske medije posljednja dva dana.

Duljaj je, naime, nepromišljeno dobio žuti karton u porazu od Čukaričkog 3-2, zbog čega neće moći sjediti na klupi u derbiju. Zatim se sukobio s pomoćnikom zaduženim za obranu Valerijem Cudasom, zbog čega je Talijan napustio klub.

A onda je trener crno-bijelih izazvao sukob s klupskom legendom i pomoćnikom Nađom, koji je rekao da zbog toga neće voditi momčad u derbiju. Ipak, čini se da ga je uprava uvjerila da je klub iznad svega, a da on, kao vojnik kluba, mora zaboraviti na sukob s prvim trenerom, barem dok ne završi derbi.

Foto: Dusan Milenkovic

U svakom slučaju, čak ni igrači nisu znali tko će ih voditi u okršaju sa Zvezdom. Nađ je na treningu rekao igračima da ih on neće voditi, potom je uslijedila žučna rasprava i Nađ je otišao iz sportskog centra Zemunelo, odnosno nije bio na treningu.

Ostali Duljajevi pomoćnici, Bojan Zavišić i Bruno Fidalgo i Marko Jovanović, nemaju licencije.

- Jako je teško komentirati suđenje, niti to želim, ali moram reći jednu stvar. Nije u pitanju Igor Duljaj, već tradicija kao što je Partizan. Ne znam je li se to ikad u povijesti dogodilo. Nisam ga vrijeđao, ni psovao mu majku, kao što je pisalo u izvještaju, nisu to nekorektne stvari da se na ovaj način pokazuje sila. Možda sam nešto napravio, ali ovako se izravno narušava tradicija Partizana - rekao je Duljaj o sukobu sa sucem Ilićem, koji mu je pokazao žuti karton, pa nastavio:

Foto: Dusan Milenkovic

- Ne komentiram suđenje nego odnos. To nikome nije potrebno, trebamo biti sportaši. Ako sam pogriješio, ispričavam se, ali kako su se ponašali suci, to nije način. Nisu bili djelitelji pravde, a trebali bi to biti. Uništavate jedan derbi, malo je ružno, ali idemo dalje, to sve život.

Crvena zvezda i Partizan sučelit će se i u polufinalu Kupa.