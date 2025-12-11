Obavijesti

Sport

Komentari 9
NAJAVIO SUSRET U EL

Kapetan Betisa: Dinamo je velik klub, a Hrvatska je dala sjajne igrače. Posebni su Rakitić i Oršić

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kapetan Betisa: Dinamo je velik klub, a Hrvatska je dala sjajne igrače. Posebni su Rakitić i Oršić
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi, rekao je Marc Bartra

Betisov kapetan Marc Bartra rekao je u razgovoru za Hinu da očekuje zahtjevnu utakmicu u četvrtak s Dinamom jer zagrebačku momčad smatra kvalitetnom unatoč posljednjim porazima u Europskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

BBB na Makismiru 01:09
BBB na Makismiru | Video: Jakov Drobnjak/24sata

- Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi - izjavio je u srijedu navečer 34-godišnji branič.

Bartra, koji je u subotu nastupio 200. put za Betis u susretu s Barcelonom, predvodit će Andalužane s kapetanskom vrpcom oko ruke jer je ozlijeđen prvi kapetan Isco Alarcon. Dinamo će se suprotstaviti u Zagrebu šestoplasiranoj ekipi španjolskog prvenstva nakon poraza 0-4 od Lillea i 0-3 od Celte Vigo, ali istovremeno i povratka na prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu.

LaLiga - FC Barcelona v Real Betis
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

- Dinamo je velika hrvatska momčad, koja je trenutno lider u svom prvenstvu, s odličnim pojedincima - napomenuo je Bartra.

Ove dvije momčadi susrele su se u veljači 2024. kada je Dinamo izborio prolazak u osminu finala Konferencijske lige odigravši na Maksimiru 1-1 nakon što je slavio s 1-0 u Sevilli.

- Sjećam se te utakmice premda nisam nastupio u njoj. Njome smo se bili oprostili od Europe, ali nam je bila velika škola - rekao je Bartra.

Betis je iduće sezone došao sve do finala Konferencijske lige gdje je izgubio s 1-4 od londonskog Chelsea.

- Navikli smo igrati protiv velikih ekipa jer ih je u našem španjolskom prvenstvu puno. Mi smo talentirana skupina igrača i jako smo predani postizanju cilja - napomenuo je Katalonac.

Betis će ove sezone pokušati osvojiti Europsku ligu u kojoj trenutno zauzima peto mjesto među 36 klubova.

- Ove sezone nam je cilj biti na što je moguće višoj poziciji u prvenstvu te pokušati osvojiti jedan naslov - Europsku ligu ili španjolski Kup - objasnio je kapetan zeleno-bijelih.

Conference League - Final - Real Betis v Chelsea
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Bartra, koji je igrao i za Borussiju Dortmund i turski Trabzonspor, ponikao je u Barceloni. Za Katalonce je upisao 103 nastupa od 2012. do 2016. Dvije godine je igrao u Barceloni s hrvatskim veznim igračem Ivanom Rakitićem s kojim je 2015. osvojio Ligu prvaka.

- Hrvatska je dala jako dobre igrače, a ja bih istaknuo Rakitića. S njim sam igrao u Barceloni, a osim što je sjajan nogometaš, dobar mi je prijatelj. Također bih istaknuo i nekadašnjeg Dinamovog igrača Mislava Oršića koji mi je bio suigrač u Trabzonsporu - rekao je Bartra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tetovaže domaćih i stranih nogometnih zvijezda: Čavao, svoj lik, brat pa i bivša supruga

Od hrvatskih nogometaša vjerojatno je najpoznatija tetovaža Marcela Brozovića koji je tetovirao bombu na vratu. Međutim, nije on jedini, Vrsaljko je napravio nekoliko tetovaža, imaju ih Ćorluka i Lovren...
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025