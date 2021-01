Kad vremena nema, vrijeme ne pita. Na Novu godinu, već u 8.30, iznova se okupila hrvatska rukometna reprezentacija u Westinu, obavila obavezno testiranje i krenula u pripremnu bazu u Poreč gdje će je 5. siječnja testirati Španjolska, a potom i četiri dana kasnije u Madridu.

Ovaj put u kompletnom sastavu, tj. onom koji će 12. siječnja letjeti za Egipat. Doduše, Manuel Štrlek priključit će se sutra nakon kontrolnog pregleda u Veszpremu koji u Montpellieru za nekoliko dana čeka i Marina Šegu, nadamo se također s pozitivnim vijestima. Ima i nešto promjena, umjesto Josipa Vekića Červar je za svaki slučaj pozvao Lovru Mihića pa će do Štrleka Červar prvog dana imati 20 igrača na raspolaganju.

Prvi među jednakima jest kapetan Domagoj Duvnjak. Prije tri dana s Kielom je osvojio Ligu prvaka, drugi put postao prvak Europe i zaokružio savršenu 2020. godinu.

- Koliko god ovo čudno zvučilo, meni je ova godina jedna od najljepših. Krenula je s Europskim prvenstvom na kojem smo napravili fenomenalan rezultat. Nažalost, ja još uvijek smatram da smo trebali pobijediti u finalu, ali mislim da nam nitko ne može tu medalju oduzeti. Ono ludilo i euforija koja se stvorila stvarno je nezaboravna. U trećem ili četvrtom mjesecu postao sam prvak Njemačke. Nakon pet godina vratili smo naslov u Kiel, fenomenalan uspjeh. Prvenstvo je bilo prekinuto, naravno da smo htjeli na terenu dokazati najbolji, ali ovako je isto lijepo. I na kraju, šlag na tortu, osvajanje Lige prvaka, mislim da će se teško ovakva godina ponoviti.

Ponovio je Kiel 2012. godinu kada je zadnji put osvojio Ligu prvaka. Pokraj leteće Barcelone malo je bilo onih koji su očekivali okrnjeni Kiel na tronu.

- Odigrali smo fenomenalan turnir i jedino se tako može osvojiti Liga prvaka. Svjedoci smo da prijašnjih godina nikad favorit nije osvojio naslov i to nas je držalo, uz disciplinu u igru, uz veliku borbu, odigrali smo Final Four s devet igrača što je fenomenalan uspjeh i jednostavno se tako Final Four osvaja. To je i pokazatelj kako se osvajaju svjetska i europska prvenstva. Tek kad dođeš u polufinale, trebaš imati dva savršena dana za osvojiti naslov.

Za razliku od onog koji nam je pobjegao u siječnju, nemamo Luku Stepančića, koji na Euru nije imao zamjenu, upitan je, uz Šegu, i Igor Karačić kojeg muče prepone. Bude li stanje bolje, priključit će se reprezentaciji.

- Imamo dosta problema s ozljedama, ali nećemo se žaliti. Mi smo uvijek jaki i to ćemo pokazati u siječnju. Ne želimo ništa obećavati osim da ćemo dati sve od sebe. Idemo iz utakmice u utakmicu. Ne želimo nikoga podcijeniti tako da je prvi cilj da prenesemo četiri boda u drugi krug i to nam otvara velike šanse za četvrtfinale, a tamo se na jednu utakmicu svašta može dogoditi. To smo osjetili u Riju 2016. kada smo bili prvi u grupi pa izgubili od Poljaka u četvrtfinalu tako da treba biti oprezan, dizati se iz utakmice u utakmicu. Siguran sam da ćemo se dobro pripremiti i jedva čekam Svjetsko prvenstvo.

Prije SP-a Španjolska?

- Svi znamo što su Španjolci u rukometu, aktualni su europski prvaci. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Igramo prvu utakmicu u Poreču 5. siječnja, 9. igramo u Španjolskoj. Ne znam u kojem će sastavu Španjolska doći, ali mi idemo na dvije pobjede - poručio je kapetan.