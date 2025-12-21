Treći kapetan koji je na rasporedu za biranje najboljeg nogometaša HNL-a 2025. godine je Marko Livaja. Nakon Rijekinog Martina Zlomislića i Olivera Zelenike svoje glasove za top pet najboljih dao je kapetan 'bilih'
Kapetan Hajduka Marko Livaja glasao za najboljeg u HNL-u. Pogledajte kome je dao bodove
Još jedan kapetan dao je svoj glas za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godine u glasanju koje provodi tportal, pod nazivom "Kapetani biraju". U srijedu je to učinio kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, a u četvrtak kapetan Varaždina, Oliver Zelenika. Obojica su Toniju Fruku dali maksimalnih 10 bodova.
Trostruki osvajač ove nagrade i kapetan Hajduka Marko Livaja glasao je u nedjelju i dao 10 bodova Toniju Fruku za kojeg je rekao da posjeduje vrhunsku nogometnu kvalitetu.
- Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Na drugu poziciju odlučio je staviti klupskog suigrača iz SAD-a Rokasa Pukštasa.
- Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera.
Nogometaš Slaven Belupa i vrlo vjerojatno budući igrač Dinama Adriano Jagušić na trećem je mjestu.
- Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi.
Drvenu medalju za Livaju je zaslužio još jedan njegov suigrač. Nekadašnji član West Broma i Nottingham Foresta nije dovoljno u fokusu po mišljenju kapetana 'bilih'.
- Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad.
Na peto mjesto odlučio je postaviti sjajnog golmana Osijeka koji trenutačno proživljava jedne od najtežih trenutaka u povijesti kluba.
- I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.
Idući na biranju je kapetan Dinama Josip Mišić, a kako je veznjak glasao saznat ćemo u ponedjeljak.
Izbor Marka Livaje (Hajduk)
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
- 2. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
- 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 6
- 4. Filip Krovinović (Hajduk) 4
- 5. Marko Malenica (Osijek) 2
Trenutačni poredak
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 86 bodova
- 2. Marko Livaja (Hajduk) 58
- 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 36
- 4. Josip Mišić (Dinamo) 20
- 5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10
- 6. Marko Malenica (Osijek) 10
- 7. Filip Krovinović (Hajduk) 8
- 8. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
- 9. Stjepan Radeljić (Rijeka) 8
- 10. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
- 11. Ante Majstorović (Rijeka) 6
- 12. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
- 13. Arber Hoxha (Dinamo) 4
- 14. Sandro Kulenović (Dinamo) 2
- 15. Nail Omerović (Osijek) 2
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+