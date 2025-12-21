Kapetan Hajduka Marko Livaja glasao za najboljeg u HNL-u. Pogledajte kome je dao bodove

Još jedan kapetan dao je svoj glas za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godine u glasanju koje provodi tportal, pod nazivom "Kapetani biraju". U srijedu je to učinio kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, a u četvrtak kapetan Varaždina, Oliver Zelenika. Obojica su Toniju Fruku dali maksimalnih 10 bodova.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trostruki osvajač ove nagrade i kapetan Hajduka Marko Livaja glasao je u nedjelju i dao 10 bodova Toniju Fruku za kojeg je rekao da posjeduje vrhunsku nogometnu kvalitetu.

- Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na drugu poziciju odlučio je staviti klupskog suigrača iz SAD-a Rokasa Pukštasa.

- Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nogometaš Slaven Belupa i vrlo vjerojatno budući igrač Dinama Adriano Jagušić na trećem je mjestu.

- Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Drvenu medalju za Livaju je zaslužio još jedan njegov suigrač. Nekadašnji član West Broma i Nottingham Foresta nije dovoljno u fokusu po mišljenju kapetana 'bilih'.

- Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na peto mjesto odlučio je postaviti sjajnog golmana Osijeka koji trenutačno proživljava jedne od najtežih trenutaka u povijesti kluba.

- I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Idući na biranju je kapetan Dinama Josip Mišić, a kako je veznjak glasao saznat ćemo u ponedjeljak.

Izbor Marka Livaje (Hajduk)

1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova

2. Rokas Pukštas (Hajduk) 8

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 6

4. Filip Krovinović (Hajduk) 4

5. Marko Malenica (Osijek) 2

Trenutačni poredak

1. Toni Fruk (Rijeka) 86 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 58

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 36

4. Josip Mišić (Dinamo) 20

5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10

6. Marko Malenica (Osijek) 10

7. Filip Krovinović (Hajduk) 8

8. Rokas Pukštas (Hajduk) 8

9. Stjepan Radeljić (Rijeka) 8

10. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

11. Ante Majstorović (Rijeka) 6

12. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6

13. Arber Hoxha (Dinamo) 4

14. Sandro Kulenović (Dinamo) 2

15. Nail Omerović (Osijek) 2