Obavijesti

Sport

Komentari 6
NAJBOLJI U HNL-U

Kapetan Hajduka Marko Livaja glasao za najboljeg u HNL-u. Pogledajte kome je dao bodove

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Kapetan Hajduka Marko Livaja glasao za najboljeg u HNL-u. Pogledajte kome je dao bodove
Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Treći kapetan koji je na rasporedu za biranje najboljeg nogometaša HNL-a 2025. godine je Marko Livaja. Nakon Rijekinog Martina Zlomislića i Olivera Zelenike svoje glasove za top pet najboljih dao je kapetan 'bilih'

Još jedan kapetan dao je svoj glas za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godine u glasanju koje provodi tportal, pod nazivom "Kapetani biraju". U srijedu je to učinio kapetan RijekeMartin Zlomislić, a u četvrtak kapetan VaraždinaOliver Zelenika. Obojica su Toniju Fruku dali maksimalnih 10 bodova.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trostruki osvajač ove nagrade i kapetan Hajduka Marko Livaja glasao je u nedjelju i dao 10 bodova Toniju Fruku za kojeg je rekao da posjeduje vrhunsku nogometnu kvalitetu.

- Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na drugu poziciju odlučio je staviti klupskog suigrača iz SAD-a Rokasa Pukštasa

- Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nogometaš Slaven Belupa i vrlo vjerojatno budući igrač Dinama Adriano Jagušić na trećem je mjestu. 

- Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Drvenu medalju za Livaju je zaslužio još jedan njegov suigrač. Nekadašnji član West Broma i Nottingham Foresta nije dovoljno u fokusu po mišljenju kapetana 'bilih'.

- Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na peto mjesto odlučio je postaviti sjajnog golmana Osijeka koji trenutačno proživljava jedne od najtežih trenutaka u povijesti kluba.

- I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Idući na biranju je kapetan Dinama Josip Mišić, a kako je veznjak glasao saznat ćemo u ponedjeljak.

Izbor Marka Livaje (Hajduk)

  • 1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
  • 2. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
  • 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 6
  • 4. Filip Krovinović (Hajduk) 4
  • 5. Marko Malenica (Osijek) 2

Trenutačni poredak

  • 1. Toni Fruk (Rijeka) 86 bodova
  • 2. Marko Livaja (Hajduk) 58
  • 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 36
  • 4. Josip Mišić (Dinamo) 20
  • 5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10
  • 6. Marko Malenica (Osijek) 10
  • 7. Filip Krovinović (Hajduk) 8
  • 8. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
  • 9. Stjepan Radeljić (Rijeka) 8
  • 10. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
  • 11. Ante Majstorović (Rijeka) 6
  • 12. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
  • 13. Arber Hoxha (Dinamo) 4
  • 14. Sandro Kulenović (Dinamo) 2
  • 15. Nail Omerović (Osijek) 2

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025