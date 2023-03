Kapetan Hajduka neće igrati polufinale Lige prvaka! Za sve je krivo bizarno pravilo Uefe

Dinamo je triput došao do četvrtfinala juniorske Lige prvaka, no taj zid bio je svaki put nepremostiv za 'fakine'. Nikako nisu uspjeli napraviti taj koračić dalje koji bi ih vodio prema snu, no zato je to za nogom pošlo juniorima Hajduka koji su ispisali povijest svog kluba, ali i hrvatskog nogometa.

'Bili tići' pobijedili su Borussiju Dortmund nakon lutrije jedanaesteraca i postali prvi hrvatski klub koji se plasirao u polufinale najelitnijeg natjecanja za mlade nade. Final four igra se u Nyonu, Hajduk bi trebao igrati protiv Milana 21. travnja, a igrače na travnjaku, nažalost, neće predvoditi kapetan Marko Capan.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajdukov plemeniti veznjak i član prve momčadi, dobio je treći žuti karton na Signal Iduna Parku što ga eliminira za susret s Milanom. I to sve zbog bizarnog pravila Uefe.

Hajduk ostao bez kapetana, ali igrat će Vušković?

Borussia je u 75. minuti izborila jedanaesterac, cijela momčad Hajduka žestoko je prosvjedovala kod suca Jenkinsa, a u tim situacijama, kako je propisano, javnu opomenu dobije kapetan. Taj trenutak nije bio vidljiv u prijenosu, kao što treći žuti nije zabilježen ni na stranicama Uefe, ali ga je u zapisnik naveo delegat.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bili tići morat će bez kapetana na Milan, što je loša vijest, ali ima i dobrih. Za taj susret bit će na raspolaganju wunderkind Luka Vušković! Protiv Šahtara je dobio crveni karton i suspenziju od dvije utakmice, nju je odradio protiv Manchester Cityja i Borussije pa će biti na raspolaganju za polufinale. Naravno, ako ga Ivan Leko pusti jer je Hajdukov biser u međuvremenu postao standardni prvotimac. Osim njega, pravo nastupa imaju i Dominik Prpić te Rokas Pukštas. Tko će od njih zaigrati u Nyonu, ovisi o dogovoru klupske struke.

