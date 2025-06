Kapetan Hajdukovih srebrnih juniora besplatno napušta klub

Nekadašnji kapetan slavne generacije Hajdukovih juniora koja je dogurala do finala Uefine Lige mladih 2023., Marko Capan (21), napušta Poljud. Talentirani veznjak pao je u drugi plan i sada je na pragu potpisa za Hrvatski športski klub Zrinjski. Kako doznaju 24sata, Capan će raskinuti ugovor s bijelima koji mu vrijedi do ljeta 2026. i prijeći bez odštete "plemićima", ali će se Hajduk osigurati zadržavajući pravo na 40 posto odštete od budućeg transfera.

Gattusov starter koji je nestao s mape

Put Marka Capana u Hajduku bio je sve samo ne običan. Od junaka i lidera do igrača na kojeg se više nije računalo, sve se odigralo u nevjerojatno kratkom roku. Nakon što je sezonu 2023/24. proveo na kaljenju u Širokom Brijegu, Capan se vratio na Poljud s nadom da će se nametnuti. Ironično, sezonu pod vodstvom Gennara Gattusa započeo je kao član udarne postave.

Talijanski stručnjak ukazao mu je povjerenje u obje utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Torshavna s Farskih Otoka. Činilo se da je to početak Capanove afirmacije u prvoj momčadi. No bio je to na neki način početak kraja. Nakon ta dva nastupa, mladi veznjak je praktički nestao s nogometne mape.

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Do kraja polusezone nastupio je još samo tri puta. Dobio je 13 minuta u prvenstvenom ogledu protiv Varaždina, 64 minute protiv Bilogire i jedno poluvrijeme u Kupu protiv Mladosti iz Ždralova u listopadu, što mu je bila i posljednja službena utakmica u bijelom dresu. Mjesecima je Capan "grijao klupu", a da pritom nije dobivao ni mrvice.

Situacija je postala još čudnija uzme li se u obzir da je Hajduk cijele sezone imao problema s pozicijom defenzivnog veznog, pogotovo zbog dugotrajne ozljede Mihaela Žapera. Iako je dolazak Ivana Rakitića logično smanjio prostor za sve vezne igrače, zašto je Gattuso otpisao Capana ostalo je nejasno. A na njega očito ne računa ni novi trener Gonzalo García.

Put od bjelovarskog blaga do kapetana

Rođen 2004. godine, nogomet je počeo trenirati s četiri godine u Ivanskoj, a prve ozbiljnije korake napravio je u Mladosti iz Ždralova. Njegov talent brzo su prepoznali pa 2018. prelazi u Lokomotivu. Dvije godine kasnije, za njega su se raspitivali Hajduk, Dinamo pa i moćni Juventus. Mladić se odlučio za Hajduk i činilo se da nije pogriješio.

Vrhunac njegove karijere dogodio se u sezoni 2022/23. Kao kapetan, predvodio je generaciju juniora koju je vodio trener Marijan Budimir na nevjerojatnom putu do finala Lige mladih. Pobjeđivali su redom Šahtar, Manchester City i Borussiju Dortmund, ispisujući najljepše stranice povijesti Hajdukove omladinske škole. U finalu protiv AZ Alkmaara unatoč ozljedi stisnuo je zube i igrao pod injekcijama protiv bolova. Paralelno s tim, debitirao je i za seniore te u prva dva nastupa imao dvije asistencije iz kornera, nagovještavajući veliku karijeru. U veljači 2023. potpisao je ugovor do ljeta 2026.

Split: Prva HNL Juniori, Hajduk - Dinamo | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Povratak u poznato okruženje za novi početak

Sada, dvije i pol godine kasnije, Capan traži spas karijere u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, natjecanju koje mu nije nepoznato. Prelazak u Zrinjski, aktualnog prvaka BiH, za njega predstavlja povratak u poznato okruženje. Pritom, on nije prvi bivši igrač Hajduka koji je priliku za oživljavanje karijere potražio i pronašao upravo u Mostaru. Put od Poljuda do stadiona Pod Bijelim brijegom već su uspješno prošli igrači poput Marija Tičinovića i Tomislava Kiša, koji su u Zrinjskom postali ključni igrači i dokazali da je mostarski klub odlična sredina za novi uzlet.

Capanu će prilagodbu dodatno olakšati činjenica da je pretprošlu sezonu proveo na posudbi u Širokom Brijegu, gdje je ostavio dobar dojam pod vodstvom, znakovito, upravo Marijana Budimira, trenera s kojim je ostvario najveće uspjehe u juniorskoj konkurenciji. Capanu treba kontinuitet igara koji na Poljudu nije mogao dobiti. Odlazak u ambiciozan klub poput Zrinjskog, koji redovito igra europska natjecanja, čini se kao logičan i ispravan korak za igrača čija je tržišna vrijednost pala na simboličnih 100.000 eura, a još je prije godinu i pol bila četiri puta veća.