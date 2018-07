Kapetan Osijeka: Bolje da je Gerrard na klupi nego u igri...

Veliki su klub i veliko ime, ali nisu na razini od prije desetak godina. Hrvatska reprezentacija pokazala je što je sve moguće i oni su nam putokaz, rekao je Borna Barišić, kapetan Osijeka.

I to je cijela istina. Rangers nije ni sjena one momčadi koja je igrala finale Kupa Uefe 2008. Uostalom, najveća zvijezda momčadi je - trener! Nema tu više Briana Laudrupa, Barryja Fergusona, Paula Gascoignea, danas je to momčad koja ima samo jednog reprezentativca, Jamieja Murphyja, koji je za Škotsku ubilježio dva nastupa. I ne treba se Osijek plašiti.



- Ma kakvi, rekao sam igračima: ‘Tko ne vjeruje u pobjedu, neka niti ne izlazi na teren’.

Naravno, kao i trener Zoran Zekić, i Borna se divio velikom Gerrardu, dok je nosio dres Liverpoola.

- Legenda. Nisam baš bio neki fan Liverpoola, ali sam ih volio gledati zbog Gerrarda. Kad se poskliznuo protiv Chelseaja, siguran sam da mu se svijet srušio. Sjećam se jako dobro tog trenutka.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Večeras će Steven Gerrard biti u Gradskom vrtu.



- Uh, jedva čekam početak, bit će mi čast pružiti mu ruku. Fotka? Obavezno, ali nakon što ih pobijedimo - kaže kroz smijeh odlično raspoloženi Barišić.

U Osijeku je opet ludnica, grad je na nogama. Svi će doći podržati svoj klub. I, naravno, vidjeti Gerrarda. Vjerojatno je bolje da je na klupi nego u momčadi. Jer i s 38 godina izgleda kao da može istrčati u prvih 11 Rangersa. Zapravo, izgleda kao da bi mogao istrčati u 90 posto europskih klubova.

- Definitivno. Neka ga na klupi, bolje nego na terenu, ha, ha... - kaže Borna.



Naravno, prošli su detaljnu analizu Rangersa i nije to momčad koje se treba bojati, no svakako ih se mora respektirati. Ipak je to Rangers.

- Rangers je uvijek Rangers. Nisu jaki kao prijašnjih godina, ali nisu baš ni momčad koja samo nabija loptu. Igraju dosta po zemlji, gaje pas igru, što nije baš tipično za otočke momčadi. Inače u Škotskoj momčadi igraju na duge lopte, nabijanja, skok igru, na fizičkoj moći... Rangersi su me iznenadili u tom smislu. No, što je tu je, njih smo izvukli i nema sad kukanja. Imam jako dobar 'feeling' da ćemo pobijediti. Ako smo mogli izbaciti PSV, možemo i Rangers - zaključio je Borna.

I u pravu je. Uz puni Gradski vrt ništa nije nemoguće. Uz ovakvu euforiju sve je lakše. Uostalom, ovo je Osijekovo vrijeme. Lani su u srušili PSV, sad je na redu Rangers. Nek’ se Gerrard opet posklizne...