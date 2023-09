Kapetan se vratio u svoj dom: 'Tablica izgleda ružno, nismo na to navikli. Zvao me i Bjelica...'

Nakon svega pola godine, kapetan se vratio u plavi dom. Arijan Ademi opet će kapetansku vrpcu staviti oko ruke i nastaviti tamo gdje je stao u ožujku ove godine kada je odigrao posljednju utakmicu protiv Dinama. Kada ga je voljeni klub opet pozvao, srce je htjelo nazad.

- Da vam predstavim novog igrača. Ozbiljan momak, možda znate njegov CV, bit će nam velika pomoć. Ja i svi ostali koji vole Dinamo znaju koliko će značiti samoj ekipi, nakon toga sve ono što će donijeti na i izvan terena, sami ćete vidjeti učinak. Arijane, dobrodošao - rekao je Bruno Petković koji je potpisao novi ugovor do 2025. godine.

Ademi nije skidao osmijeh s lica.

- Što reći nakon ovog predstavljanja. Opet sam tu, nisam svjestan da sam tu, trebat će mi par dana. Sretan sam što sam dio Dinama, kad sam odlazio bio sam siguran da se neću vratiti kao igrač, ali sve se nešto ludo izdogađalo i vratio sam se - kazao je Ademi pa progovorio o životu u Kini.

Arijane, izgradili ste ovaj europski Dinamo, sada će igrati Konferencijsku ligu, kakva su očekivanja?

- Siguran da ćemo proći dalje i da ću imati priliku zaigrati u ovom natjecanju. Visoka su očekivanja, želimo što dalje ići i mislim da ćemo napraviti dobre stvari.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako gledate na situaciju u HNL-u, Hajduk je prvi, dijelite li mišljenje da je pred Dinamom jako teška zadaća?

- Tablica izgleda ružno, nismo na to navikli. Hajduk igra jako dobro, odlična ekipa, ali mi moramo gledati sebe. Ako budemo na nivou i kako budemo pravi, mislim da ćemo mi osvojiti. To je daleko, to je maraton koji će trajati, svaka utakmica je najbitnija i svaka je finale, ne smijemo prosipati bodove. Poštujemo Hajduk.

- Prva tri, četiri mjeseca bilo mi je odlično u Kini, bio sam opušteniji, gledao sam filmove i serije. Dobar grad i dobar život, kad sam se vratio iz reprezentacije u Peking već je počelo li-la. Kina je ogromna, ima puno karantena, slabo ste doma, putujete po četiri dana, to su minusi. Život je bio jako dobar, falio mi je adrenalin iz Dinama, koliko god bježao od toga. Pojavila se priča za Dubai, zvao me trener Bjelica za Trabzon, uvukao sam se u to. Kad sam vidio koliko me ljudi i klub žele i što su spremni napraviti da se ja vratim, trener me zvao i slao mi poruke, osjetio sam da im trebam i da ne mogu ništa drugo reći nego da ću doći - ispričao je Ademi pozadinu povratka na Maksimir.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Arijane, sjećate li se posljednjeg gola u HNL-u?

- Zadnji gol mi je protiv Hajduka. Odigrali smo fenomenalno, zabio sam ga i nitko sretniji, pogotovo kada se zabije u derbiju.

U kakvom ste fizičkom stanju i kako ste vidjeli Dinamo u ovom periodu kada niste bili tu?

- Imao sam problem s listom, nisam trenirao 7 dana. Sada sam u boljem stanju, mislim da ću se pokazati u dobrom svjetlu. Dinama sam vidio jako moćnog, falilo je koncentracije i sreće, a to je onda otišlo u neku negativniju priču.