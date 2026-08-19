Kapetan Vikinga: 'Veselio sam se kad sam zabio, nisam previše razmišljao gdje sam rođen'

Viking je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka protiv Dinama s kapetanskom vrpcom oko ruke predvodio Zlatko Tripić, 33-godišnji napadač rođen u Rijeci. Zabio je krasan pogodak za 2-2 u 39. minuti.

- Najvažniji je prvi dodir s loptom i to sam sve odradio savršeno. Tako da sam imao dosta vremena za pripremu udarca. Puno puta sam u karijeri bio u takvoj poziciji, ali sretan sam što sam zabio na ovakvoj razini nogometa - istaknuo je Tripić koji je s obitelji preselio u Norvešku kao devetomjesečna beba, ali nikada nije zaboravio korijene. Ipak, gol je proslavio vrlo burno.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gol u rodnoj državi? Nisam previše razmišljao o tome gdje sam rođen, veselio sam se golu. Vratio nas je u igru, bio je jako važan - rekao je Tripić koji optimističan pred uzvrat.

- Atmosfera na Maksimiru je bila fantastična, bio je užitak igrati u Zagrebu. Pokazali smo da možemo igrati protiv velike momčadi. Znamo da možemo i moramo bolje ako želimo proći. Vidjeli smo dvije ofenzivne momčadi i u uzvratu nas čeka otvorena borba. Igramo kod kuće za mjesto u Ligi prvaka i bit će to povijesna utakmica - zaključio je.