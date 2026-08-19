Obavijesti

Sport

Komentari 3
LIGA PRVAKA

Kapetan Vikinga: 'Veselio sam se kad sam zabio, nisam previše razmišljao gdje sam rođen'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Kapetan Vikinga: 'Veselio sam se kad sam zabio, nisam previše razmišljao gdje sam rođen'
Foto: ANTONIO BAT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zlatko Tripić, koji je rođen u Rijeci, postigao je izjednačujući pogodak za norveškog prvaka na Maksimiru

Admiral

Viking je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka protiv Dinama s kapetanskom vrpcom oko ruke predvodio Zlatko Tripić, 33-godišnji napadač rođen u Rijeci. Zabio je krasan pogodak za 2-2 u 39. minuti.

- Najvažniji je prvi dodir s loptom i to sam sve odradio savršeno. Tako da sam imao dosta vremena za pripremu udarca. Puno puta sam u karijeri bio u takvoj poziciji, ali sretan sam što sam zabio na ovakvoj razini nogometa - istaknuo je Tripić koji je s obitelji preselio u Norvešku kao devetomjesečna beba, ali nikada nije zaboravio korijene. Ipak, gol je proslavio vrlo burno. 

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gol u rodnoj državi? Nisam previše razmišljao o tome gdje sam rođen, veselio sam se golu. Vratio nas je u igru, bio je jako važan - rekao je Tripić koji optimističan pred uzvrat. 

- Atmosfera na Maksimiru je bila fantastična, bio je užitak igrati u Zagrebu. Pokazali smo da možemo igrati protiv velike momčadi. Znamo da možemo i moramo bolje ako želimo proći. Vidjeli smo dvije ofenzivne momčadi i u uzvratu nas čeka otvorena borba. Igramo kod kuće za mjesto u Ligi prvaka i bit će to povijesna utakmica - zaključio je. 

UEFA Champions League - GNK Dinamo vs Viking FK
Foto: ANTONIO BAT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Turci bruje o tome da Dominika Livakovića želi dovesti europski velikan
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Turci bruje o tome da Dominika Livakovića želi dovesti europski velikan

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata
DOIGRAVANJE ZA LP

Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata

DINAMO - VIKING 2-2 Dinamo je imao prednost od 2-0 od 10. minute, ali u nastavku je prosuo prednosti i norveški prvak je stigao do remija
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026