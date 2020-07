Bjegunac Z.M. za kormilom pazi da ne zaluta u hrvatske vode...

Z.M. je nedavno uhvaćen kako se brčka u Neumu, a ovaj put se ukrcao na brod s prijateljima i vozio se po Jadranskom moru, ali dobro je pazio da ne ode u Hrvatsku...

<p>Nije mu ostalo baš puno mora, ne smije se otisnuti gdje god ga srce vuče, ali ako je čovjek skroman, i pučina ispred Neuma mu je dovoljna. A i to je daleko više nego što si prosječni građanin Hrvatske s kontinentalnom adresom može priuštiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac Z.M. uživa u Neumu</strong></p><p>Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, <strong>Z.M.</strong> (60), nedavno je snimljen na plaži u Neumu, kako se brčka u moru i gušta s prijateljima. Nakon što se osvježio i 'pokupio' boju, ukrcao se na brod s prijateljima i vozio po Jadranskom moru. On je bio i kapetan pa je morao dobro paziti da ne priježe granicu i završi u hrvatskim vodama. </p><p>Njega je prije nekoliko dana naša čitateljica uhvatila na plaži gdje se brčkao u moru, a bio je dobro raspoložen. Vrijeme je bilo sunčano što je Mamić, najvjerojatnije umoran od dvogodišnjeg bježanja od hrvatskog pravosuđa, iskoristio za odmor.</p><p>- Nije se skrivao iza naočala niti se izdvajao od ljudi na plaži. Fino je baš pocrnio, baš ima sad tamniju kožu kao i čovjek s kojim je bio. Kao da živi na moru - ispričala je čitateljica.</p><p>Dodala je kako je Mamić cijelo vrijeme bio jako dobro raspoložen, smijao se i veselio. Otplivao je koji krug u moru i opet nastavio druženje s prijateljem.</p><h2>Dinamo mu plaća tjelohranitelje i BMW</h2><p>Podsjetimo, savjetnik uprave Dinama, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba kojeg neizmjerno voli, već drugu godinu ne napušta Međugorje.</p><p>Kako su nedavno <a href="https://www.24sata.hr/news/osuden-da-je-dinamo-ostetio-za-116-milijuna-kuna-a-isti-klub-mu-placa-troskove-skrivanja-po-bih-701524" target="_self">ekskluzivno objavila 24sata</a>, od pokušaja atentata čuvaju ga tjelohranitelji koje mu plaća upravo Dinamo. Uz to, plaćaju mu i luksuzni BMW 7 vrijedan više od 100.000 eura.</p><p>Bjeguncu od hrvatskog pravosuđa Dinamo mjesečno za BMW 7 plaća 8000 kuna plus troškove popravaka. Ima i dva zaštitara koji ga čuvaju od 0-24. U Dinamu kažu da su ti čuvari: nužni.</p><p>Zaštitare, prema našim informacijama, klub plaća i njegovu bratu Zoranu Mamiću. Braća Mamić su s Damirom Vrbanovićem i poreznikom Milanom Pernarom nepravomoćno osuđeni prije dvije godine za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>Zdravko je trebao u zatvor jer je osuđen na 6,5 godina, a mlađi brat može čekati pravomoćnost presude na slobodi pa radi kao sportski direktor kluba. Stariji brat je izbjegao odsluženje kazne bijegom u Hercegovinu, a BiH ga je odbila izručiti Hrvatskoj. Zdravkova formalna funkcija je savjetnik uprave kluba. Iz Dinama su objasnili da su unajmili zaštitare jer su zaposlenici kluba u “kontinuitetu žrtve različitih kaznenih dijela”. Pa su podsjetili na pokušaj atentata na Zdravka Mamića, napada na trenera, paljenje automobila članu uprave Krešimiru Antoliću, pa “do ostalih javnih prijetnji upućenih članovima uprave kluba i njegovim čelnicima”.</p><p>Mamić je zaštitare na račun Dinama dobio prije tri godine, kad je na njega u Hercegovini pokušan atentat. Ali ih je klub nastavio plaćati i nakon presude i bijega čovjeka koji ih je, prema presudi, oštetio za milijune kuna.</p>