BOŽANA BUTIGAN PLUS+

Kapetanica Hrvatske nakon Eura seli se u Japan: 'U klubu ću imati i osobnu prevoditeljicu'

Piše Davor Kovačević,

Protiv Švedske smo prva dva seta osvojile zahvaljujući odličnim servisima, odmaknuli smo ih od mreže i to je recept i za Srbiju, kaže Božana Butigan uoči susreta protiv Srbije u osmini finala EP-a