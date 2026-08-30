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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kapetanica Hrvatske nakon Eura seli se u Japan: 'U klubu ću imati i osobnu prevoditeljicu'

Piše Davor Kovačević,

Protiv Švedske smo prva dva seta osvojile zahvaljujući odličnim servisima, odmaknuli smo ih od mreže i to je recept i za Srbiju, kaže Božana Butigan uoči susreta protiv Srbije u osmini finala EP-a

Odbojkaškim čarterom u petak prijepodne hrvatske odbojkašice nakon gotovo deset dana otišle su iz Göteborga. Desetak dana odbojkaških trilera, znojenja dlanova, ali skoro i smrzavanja u prohladnoj Skandinaviji. No, mnogo ljepše i važnije, s kartom za češki grad Brno i osminu finala Europskog prvenstva, gdje će danas od 19 sati u susjedskom derbiju izazvati Srbiju

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