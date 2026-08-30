Kapetanica Hrvatske nakon Eura seli se u Japan: 'U klubu ću imati i osobnu prevoditeljicu'
Protiv Švedske smo prva dva seta osvojile zahvaljujući odličnim servisima, odmaknuli smo ih od mreže i to je recept i za Srbiju, kaže Božana Butigan uoči susreta protiv Srbije u osmini finala EP-a
Odbojkaškim čarterom u petak prijepodne hrvatske odbojkašice nakon gotovo deset dana otišle su iz Göteborga. Desetak dana odbojkaških trilera, znojenja dlanova, ali skoro i smrzavanja u prohladnoj Skandinaviji. No, mnogo ljepše i važnije, s kartom za češki grad Brno i osminu finala Europskog prvenstva, gdje će danas od 19 sati u susjedskom derbiju izazvati Srbiju.