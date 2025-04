Karabatić o traumatičnom iskustvu: Dobio sam emboliju pluća. Mogao sam umrijeti...

Šesta emisija treće sezone serijala „(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem“ koja se emitira na Arena Sport kanalima, donosi nastavak razgovora s Nikolom Karabatićem, jednim od najvećih rukometaša svih vremena.

Nikola je ime koje desetljećima odjekuje rukometnim svijetom kao sinonim za vrhunsku igru i nevjerojatnu upornost. Slaven Bilić u razgovoru s Karabatićem zaključuje kako je Nikola izuzetno „jak u glavi“, a upravo ta mentalna snaga bila mu je ključ u pretvaranju životnih i sportskih izazova u motivaciju. Njegova priča nudi vrijedne životne lekcije iz kojih se može puno naučiti. O bratu Luki, njihovom zajedničkom cilju, porazu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, Ivanu Baliću, Đokoviću i rukometu općenito samo su neke od tema o kojima je otvoreno govorio ovaj veliki rukometaš.

Foto: (ne)uspjeh prvaka/YouTube

U drugom dijelu razgovora Slaven Bilić i Nikola Karabatić dotaknuli su se i teme Nikolina brata, Luke Karabatića. Nikola je posebno istaknuo njihovu snažnu povezanost, naglašavajući kako među njima nikada nije bilo rivalstva – naprotiv, zajednički cilj bio je da uspiju zajedno. Prije nego što se profesionalno posvetio rukometu, Luka je trenirao tenis, a Nikola je isprva imao drugačiju viziju bratove sportske budućnosti:

- Kada je imao 13, 14 godina bio je broj jedan u Francuskoj. Sanjao sam da ga gledam na Roland Garrosu, Wimbledonu. Gledao sam tenis, gledao sam Gorana kako je osvajao Wimbledon, bili smo veliki fanovi. Rukometu se Luka vratio kada je imao 19 i onda smo stvorili novi san - da jednom igramo zajedno. To je bilo nevjerojatno. Među nama nikad nije postojao rivalitet. Uvijek kada bi on dobio, osvojio nešto u tenisu, to bi bilo kao da sam ja osvojio. Ta kombinacija kada smo zajedno igrali bila je toliko jaka…

Dodao je kako mu je bila čast igrati s bratom, ali i kako je osjećao mali pritisak jer mu je cilj bio da zajedno uspiju. Osvrnuvši se na to kako se za Ivana Balića pisalo da je Mozart, Slaven je upitao Karabatića je li on onda Wagner.

- Kod Ivana je sve izgledalo lako, kao neka inspiracija. Kada je igrao, izgledalo je pomalo kao košarka. Dao bi golove, a da ne znaš kako on to daje. Isto kao kad gledaš Federera - sve izgleda lako. Ima nešto i Messi. Ja sam više možda kao Đoković, Ronaldo. Imaš rad, disciplinu, motivaciju da svaki dan naučiš nešto novo, da budeš bolji, da dostigneš svoj limit i da ideš još dalje od svoga mentalnog i fizičkog limita. S te strane se osjećam bliže Đokoviću. Vidi se kako on svaki dan daje sve od sebe, disciplina koja ga tjera da bude najbolji - rekao je rukometaš.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Nikola je iz sporta izvukao najmudrije životne pouke. Slaven je istaknuo kako je evoluirao tijekom karijere, od mladog igrača, individualca koji je zabijao golove do sazrijevanja gdje je postigao da ostali suigrači uz njega budu bolji i kasnije kada su došli mlađi polako je prepustio „mjesto“.

- U biti to je super, jer sport te uči tome. Jedan put si svjetski prvak, sljedeći put si izgubio u kupu protiv druge lige…sport te nauči da je takav život. Jedanput si sve, drugi put si ništa…sport te nauči da moraš konstantno evoluirati i da se adaptiraš, prilagodiš novim situacijama - rekao je Nikola i progovorio o povredi koju je doživio s 37 godina te iz koje je izvukao veliku životnu lekciju:

- Kad se povrijediš, to je također jedna povreda ega. Do 37. godine nikad se nisam teško povrijedio, mislio sam da sam mašina, da mogu cijelu karijeru proći bez velike povrede. Vratim se s pauze zbog covida, četiri mjeseca sam bio u najboljoj formi života…i križni ligament. Dva tjedna poslije operacije dobijem trombozu i emboliju pluća. To također smanji ego, vidiš da si ništa, mogao sam umrijeti. I na tome učiš, pa se vratiš s drugom energijom, pozitivniji si, sretan što još možeš igrati rukomet. To je onda druga energija, motivacija. Ili učiš od momenata koje si doživio i koji su te spustili dolje i učinili jačim, možda ne kao igrača, već kao osobu ili ne učiš i sigurno će ti se opet ponoviti…kroz karijeru i život što ti se dogodi prilike su da učiš i budeš još bolji kao igrač i osoba.

- Prvi put se vidimo, ali ti moram reći – strašno si jak u glavi, kao da čitam neku knjigu kako bi se trebalo ponašati ili kao da pričam s nekim psihologom kako bi se trebalo ponašati u praksi - rekao je Slaven Nikoli Karabatiću. Dotaknuli su se i sportskih neuspjeha. Nikola je izdvojio neosvajanje Lige prvaka s PSG-om 2017. godine kao i poraz od Njemačke na Olimpijskim igrama 2024. godine kada je ujedno i završila njegova karijera:

Koeln: Susret Francuske i Austrije na Europskom prvenstvu u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Da tako izgubiš u četvrtfinalu. Vodiš dva razlike 15 sekundi prije kraja utakmice…kada sam bio klinac želio sam biti reprezentativac i jedan put najbolji igrač na svijetu. Sad kada gledam sve što sam postigao ne mogu i ne smijem se žaliti. Iako je teško završiti karijeru s takvim porazom ispred cijele Francuske, ispred 28 tisuća ljudi, obitelji, prijatelja, svi su tu…to je bilo toliko teško, ali u isto vrijeme, toliko sam lijepih trenutaka doživio da to ne bih promijenio.

Slaven ga je upitao je li zadovoljan tretmanom rukometa u svijetu sporta. Nikola je rekao kako je tretman oko rukometa u Francuskoj bio nikakav, ali upravo to mu je bila motivacija, da kroz ono što su osvojili i kako igraju „podignu“ rukomet u Francuskoj da ga ljudi prate i vole:

- To mi je bio cilj i uvijek mi je to bila dodatna motivacija. Naravno da bih volio da rukomet bude veći, da ima veći tretman, ali u isto vrijeme volim što je rukomet sport koji možda nije najpoznatiji na svijetu…volim tu stranu rukometa - rukomet nije biznis. Rukomet je sport. Može se živjeti od njega. Nikada nećeš biti milijarder ili milijunaš, ali naučiti ćeš puno od njega u životu…rukomet stvara dobre ljude.

London: Olimpijske igre 2012, rukomet polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nikola Karabatić je poslao i snažnu poruku djeci i roditeljima:

- Sport je bitan i mislim da je sport škola života…Sport te stvara i mentalno i fizički. Ako uspiješ kao vrhunski sportaš, naravno to je super, ali sportom se treba baviti. Svi klinci bi se trebali baviti ne samo jednim sportom već različitim sportovima da vide što vole, da se nauče disciplini i da se nauče zabavljati.

Plazma Sportske igre mladih, najveća europska amaterska sportska manifestacija za djecu i mlade, kao vlasnici i nositelji prava emisije (Ne)uspjeh prvaka, nakon Stanića i Džombe, kroz suradnju sa Slavenom Bilićem nastavljaju graditi još jednu platformu koja će inspirirati mlade generacije. Epizodu s novim gostom pogledajte 12. svibnja na Arena Sport 1 kanalu od 20 sati.