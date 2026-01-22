DOZNAJEMO Dragulj Barcelone želi u Dinamo! 'Modri' su na pragu spektakularnog posla

Dinamo je na pragu dogovora koji bi mogao odjeknuti nogometnom Europom. Kako doznaju 24sata, na Maksimir na posudbu iz Barcelone želi dovesti krilnog napadača Danija Rodrigueza (20), talenta čuvene La Masije i mladog reprezentativca Španjolske. On bi mogao krenuti putem Danija Olma i Sergija Domingueza.

Rođen u baskijskom gradiću Astigarraga, Dani Rodriguez slovi za jednog od najvećih talenata generacije. Iako je standardni član Barcelonine B momčadi i igrač u kojeg klub polaže velike nade, put do prve momčadi blokira mu žestoka konkurencija na krilnim pozicijama, gdje vladaju zvijezde poput Laminea Yamala i Raphinhe uz mladog Sirijca sa švedskom putovnicom Roonyja Bardhyja (20). Mladiću je potreban iskorak i minute u seniorskom nogometu na najvišoj razini, što mu Dinamo, uz moguće nastupe u europskim natjecanjima prođe li u nokaut fazu Europske lige, može ponuditi.

Europski prvak i tehničar od formata

Službeni debi za prvu momčad Barcelone imao je 3. svibnja 2025. u utakmici protiv Real Valladolida. Bio mu je to gorko-sladak trenutak jer je nakon samo 38 minuta igre morao napustiti teren zbog teške ozljede ramena. Taj peh usporio mu je prodor u seniorski sastav, no klub ga se ne želi odreći te je nedavno potpisao novi ugovor do ljeta 2027. Posudba u klub poput Dinama mogla bi biti idealno rješenje za sve strane.

Iako primarno igra na poziciji desnog krila, Rodriguez je ljevak, što ga čini iznimno opasnim kada ulazi u sredinu terena i prijeti udarcem ili proigravanjem. Odlikuju ga brzina, dribling u situacijama jedan na jedan i tehnička potkovanost koja mu omogućuje igru i na mjestu ofenzivnog veznog.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Od Sociedada do praga Maksimira

Bio je ključni igrač španjolske U-19 reprezentacije koja je 2024. godine osvojila naslov prvaka Europe, a izvanredne igre donijele su mu i mjesto u idealnoj momčadi turnira. Danas je povremeni član španjolske U-21 reprezentacije. Nije čudo što je Dinamov stručni stožer, prema informacijama 24sata, oduševljen onime što su vidjeli i inzistira na njegovom dolasku. Štoviše, ni igrač nema ništa protiv dolaska u Zagreb, a u posao se malo umiješala odluka Hansija Flicka da ga povede na gostovanje sa seniorima u Ligi prvaka kod Slavije Prag, gdje ipak nije dobio minute. Zvonimir Boban ipak vjeruje kako će ga uspjeti dovesti.

Prije nego što ga je Barcelona "ukrala" 2020., Rodriguez je brusio talent u akademiji Real Sociedada, još jednom poznatom rasadniku vrhunskih igrača. U La Masiju je stigao s nepunih 15 godina i brzo se nametnuo kao vođa generacije, preskačući uzrasne kategorije. Interes za njega pokazivali su i drugi španjolski prvoligaši poput Valencije i Athletic Bilbaa. Dolazak dragulja iz jedne od najboljih svjetskih akademija predstavljao bi golemo pojačanje za "modre" i zalog za budućnost u kojoj bi, baš kao i Olmo, mogao ostvariti transfer vrijedan desetke milijuna eura.