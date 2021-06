Nakon treće utakmice pokazali smo kvalitetu koju posjedujemo. Napokon smo kvalitetno stajali i držali igru, znalo se tko što radi, i nije bilo strahovanja do zadnjeg trenutka, započeo je trener Branko Karačić u studiju 24sata nakon pobjede Hrvatske protiv Škotske (3-1) i prolaska u osminu finala Europskog nogometnog prvenstva.

Nakon što dvije utakmice nije bio u 'centru pažnje', sad je kapetan Luka Modrić čudesno odigrao i zabio prekrasan gol za vodstvo te namjestio Ivanu Perišiću za 3-1.

- O njemu ne moramo puno pričati. Znamo što je osvojio i o ovom golu danas, to je stvarno savršenstvo. Moram pohvaliti cijelu ekipu jer stvarno su se digli s obzirom na gol uz nezgodno vrijeme. Mislio sam da će to biti vjetar u leđa Škotima, ali vidjelo se u drugom poluvremenu tko je glavni na terenu, počeli su igrati svoju igru i nisu im dali da uspostave igru dugim loptama. Nismo čekali do zadnjih 15 minuta da rezultat bude 1-1, sve smo prije riješili i zasluženo priveli utakmicu kraju - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač.

Odličnu je partiju na desnom beku odigrao Josip Juranović koji je uskočio umjesto Šime Vrsaljka, a najboljim igračem utakmice proglašen je strijelac prvog gola Nikola Vlašić.

- Mladići kao Vlašić, Gvardiol, Juranović, iznenadili su nas stabilnošću u ekipi. Pokazali su da uz kvalitetu našeg veznog reda koji je možda i najbolji na Euru, od Broza koji je odigrao odlično u Serie A, kao i u Rusiji prije tri godine. Luka - što reći. Kada je bio toliko sretan i pokazao koliko mu znači hrvatski grb i ponos koji svi Hrvati imaju. Dižu se u formi nakon što smo ih 'sahranili', a poznato je da smo najjači kad imamo inat - rekao je Branko Karačić.

Hrvatska nogometna reprezentacija kao drugoplasirana momčad skupine D ide na drugoplasiranu momčad skupine E, a tko će to biti saznat ćemo ubrzo. Zasad je sigurno da se utakmica igra u ponedjeljak, 28. lipnja u Kopenhagenu.

- Nije nam se ostvarilo to što smo priželjkivali da igramo u Mađarskoj što bi nam bilo najbliže, ali igramo u Danskoj što nam ide na ruku jer će biti publike. Znamo koliko smo fanatičan narod, bit ćemo u prednosti što se tiče navijača na tribinama, a sa kime ćemo igrati je najmanje bitno. Dečki su zaslužili proći dalje, imaju vremena za oporavak i za pripremu - rekao je Pokrivač, a Karačić nastavio:

- Znamo što hrvatskom narodu znači reprezentacija i sigurno će pola stadiona biti u našim kockicama. Mislim da će dobiti veliki impuls i tko god dođe protiv nas je u nepovoljnom položaju. Vjerujem da ćemo daleko dogurati i da ne bi bilo iznenađenje kao što nam se sve otvara, da nam se vrati i sreća te da idemo daleko.

'Španjolsku bi trebalo izbjeći, Slovačka je poželjna'

O mogućim protivnicima treba razmišljati, ali i shvatiti kako su sad 'vatreni' neugodni za sve. No, 'furiju' bi bilo dobro izbjeći.

- Španjolska ne zaslužuje biti tu di je trenutno sa ova dva boda, a ako baš moramo birati volio bih da ih izbjegnemo. Nikome nije ugodno nakon današnje utakmice igrati protiv Hrvatske. Nitko ne bi volio da mu protivnik bude Hrvatska. Na početku nam nije išlo najbolje, ali kako su utakmice odmicale bili smo sve bolji i bolji te smo pokazali da smo tu najjači. Nitko ne bi volio da igra sa nama, a koga god da dobijemo, nikog se ne trebamo bojati - jasan je Pokrivač, a Karačić ističe da bi Slovačka bila poželjna:

- Volio bih da Španjolska izgubi od Slovačke, ali da Slovačka bude druga. Jer zadnje utakmice kad smo igrali s njima pokazali smo da smo kvalitetniji. Najmanje bi želio Španjolsku, ali dečki su pokazali da im se vraća samopouzdanje i da nastave igrati kao što su danas, ne trebaju od nikoga strahovati. Imat će podršku u Kopenhagenu velikog broja hrvatskih navijača. Inat je došao do njih i to će se pokazati.

Najprirodnije da na stopera uskoči Ćaleta-Car jer Lovren neće igrati zbog kartona, ali do sljedeće je utakmice pet-šest dana. Sad slijedi slavlje u autobusu i avionu pa zatim i opuštanje u Rovinju.

- Bio sam 2008. na Euru u Austriji i Švicarskoj te znam kako je nakon svake pobjede. Ovaj let iz Glasgowa do Hrvatske će se dečki sigurno opustit, zaslužili su to. Imat će vremena sve izbaciti iz sebe i nastaviti - objasnio je Pokrivač, a Karačić je dovršio:

- Pustimo neka igrači uživaju dan, dva, jer su zaslužili. Sigurno će im izbornik dopustiti jedno opuštanje jer su pokazali da su profesionalci, trebali bi ih pustiti da u miru dočekaju utakmicu i pruže nam veselje koje su nam sad pružili.