Počelo je dobro. Nakon uvodnog pritiska Škotske na Hampden Parku, Hrvatska se oslobodila i zabila iz prve prave prilike u ključnoj utakmici grupne faze na Euru.

Igrala se 17. minuta kad je Josip Juranović, neočekivani starter u Glasgowu ispred Šime Vrsaljka, ubacio na drugu stativu do Ivana Perišića koji je glavom spustio do Nikole Vlašića, a on u teškoj situaciji, okružen trojicom škotskih braniča, s desetak metara pogodio u desni donji kut domaćeg gola.

Pokraj Scotta McTominaya i s Callumom McGregorom na leđima, Niksi je briljantno pronašao mrežu. I na najbolji način opravdao povjerenje Zlatka Dalića koji ga je gurnuo na desno krilo od prve minute.

Šesti je to gol Nikole Vlašića za Hrvatsku u jubilarnom 25. nastupu. Zabijao je Francuskoj i Švedskoj u Ligi nacija, zabijao je Slovacima u kvalifikacijama, a sad je zabio i na najvećoj sceni.

Ipak, Hrvatska nije uspjela zadržati vodstvo do odmora. Nakon puno odbijanja u šesnaestercu "vatrenih" u 42. minuti, Domagoj Vida izbio je loptu točno na nogu veznjaka Celtica Calluma McGregora koji s 20 metara pogađa donji desni kut Livakovićeva gola.

U reprezentaciji je četiri godine, bio mu je to 34. nastup za Škotsku i, pogađate, prvi gol.

