Karačić: Neki su se šokirali kad sam odbio bogatije ponude

Igor Karačić (36) stigao je u Zagreb. Prvak Hrvatske dobio je najzvučnije pojačanje za sljedeću sezonu, ali i onu poslije jer Karačić je potpisao na dvije godine. Uvodno o tomu direktor kluba Vedran Šupuković.

- Potpisujemo ugovor s jednim od najboljih hrvatskih rukometaša zadnjih 10 godina, koji je obilježio hrvatski rukomet. Hvala Igoru što je prihvatio naš poziv i stavio se u naše financijske okvire jer imao ponude iz Europe i s Bliskog istoka, stoga bez njegove želje i volje da se uklopi, cijeli ovaj transfer ne bi se realiziralo. U klupskom rukometu osvojio je sve, medalje s reprezentacijom, jedini je Hrvat MVP FInal Foura Lige prvaka. Čovjek koji je igrao u dva ponajveća kluba zadnjih 10 godina, Vardaru i Kielcu, presretni smo zbog činjenice da je došao kod nas, da će nadograditi ekipu. Liga prvaka nikad ne spava, svi pokušavaju složiti najbolje rostere, sve se manje klubova može nazvati autsajderima, naša intencija da budemo što bolji i kompetitivniji. Uvjeren sam da ćemo s njime, uzevši u obzir da smo najmanje mijenjali zadnjih 5-6 godina, izuzev odlaska Dibirova i Srne, biti sve bolji i bolji i da ćemo Zagreb vratiti na onu rukometnu mapu Europe na kojoj smo pripadali prije 25 godina. Lako je to reći, ali nije lako realizirati. Bitno je da se stabiliziramo igrački i rezultatski, osigurali smo izravan ulazak hrvatskog prvaka u Ligu prvaka, bili smo 14., sad smo osmi. Vjerujem da ćemo s Igorom ostvariti temeljni cilj da prođemo grupu - izložio je Šupuković.

Karačića je po ulasku u prostoriju iznenadio medijski odaziv.

- Jako sam sretan i ponosan što sam dobio priliku i što ću predstavljati Zagrebove boje u sljedeće barem dvije godine. Dosta opcija je bilo, ali na kraju me intuicija vodila da čekam do kraja, da ne potpisujem ništa, nego da pričekam taj korak koji sam htio napraviti i koji je i došao s ovim potpisom. Ostat ću dio Lige prvaka, bit ću dio velikog brenda, kao što su bili Kielce i Vardar te hrvatska reprezentacija. Probat ću dati svaki atom snage da predstavljam ove boje, kao što sam to radio dosad.

Što je ili tko presudio?

- Odvilo se sve u dva dana. Trebao sam potpisati za drugi klub, ali stupio sam u kontakt s direktorom i Bičanićem i dogovorili smo se. S obitelji sam donio odluku da je ovo ono što nam treba, ja ću ostati u Ligi prvaka, a biti blizu Mostara. Čak su možda neki bili šokirani što sam odbio neke puno bogatije ponude, i iz Europe i s Bliskog istoka. Čuo sam se i s reprezentativcima, puno je poziva bilo i svima je bilo drago.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kraj još nije na vidiku s 36 godina?

- Ima još dinamita u meni. Govorio sam i s bratom Ivanom, koji ima 41 godinu, da nikad ne znaš kad je kraj. Moj je odnos prema rukometu više od profesionalizma, poštujem to što radim. Ambicije su visoke, vuku me da sanjam i nikad neću prestati, a sad jesu li velike sa Zagrebom, to ne znam. U Ligi prvaka autsajdera nema, mi smo u Kielcu uvijek imali strahopoštovanje kad bismo dolazili u Arenu, uvijek je to bila teška muka i nekad smo izvlačili živu glavu. Nijednoj ekipi neće biti lako sa Zagrebom.

Zadnje dvije godine u Kielcu nisu ispale šampionske?

- Wisla je uložila dosta novca i isplatilo joj se zadnje dvije godine, ne znam jesmo li mi u tome pomogli, ali rade odličan posao. Nesretno smo izgubili obje titule na sedmerce, pa jednom i finale Lige prvaka.

U Zagrebu je dobra konkurencija na srednjem vanjskom?

- Zdrava i to je najbitnije. Ne bih volio da dolazi do nesporazuma, trener će donositi odluke i reći tko mu treba na terenu i za što. Počevši od mene, nitko se ne smije buniti, pogotovo ja kao jedan od najiskusnijih. Mladi će sazrijevati, i ja ću učiti od njih, bit će to lijepa, poletna ekipa.

Kakva je forma?

- Dva mjeseca sam bez treninga s loptom, završili smo sezonu početkom lipnja i radio sam individualno, u jako sam dobrom stanju. Nedostaje mi samo lopta, ali brzo će to već na Rogli sjesti na svoje. Moj odnos prema sportu produljio mi je karijeru, želim da trajem što dulje.

U Areni ćete sad biti domaćin?

- Kad sam dolazio kao gost, nikad se nisam iskazao, valjda sam bio i malo popustljiv, ha, ha. Bit će lijepo sigurno, posebno nakon SP-a i onakve atmosfere. Već sad mogu osjetiti ambijent.

Zagreb je s Karačićem manje-više kompletirao momčad, trebalo bi još naći možda i pojačanje Klarici na desnom vanjskom.

- Ne spavamo, možda do kraja tjedna riješimo i to pitanje. Iduće godine odlaze Mandić i Klarica, koji je potpisao za Kielce. Želja nam je dovesti kapitalce, reprezentativce. U četverogodišnjem planu je Final Fouru, a kao prvi preduvjet došao nam je i Adidas za sponzor, koji je bio i kad smo bili na vrhu prije 25 godina. U razgovoru smo i sa sponzorima jer velika je borba budžeta. Mi smo tu gdje jesmo, u prvenstvu moramo biti neprikosnoveni, a u Ligi prvaka imamo malo lakšu grupu nego lani i vjerujem da možemo proći dalje - poručio je generalni menadžer Božidar Jović.