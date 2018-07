Karius opet pogriješio, Casillas ga brani: Pustite dečka, je*ote!

Liverpool je u nedjelju izgubio u pripremnoj utakmici od Borussije Dortmund (1-3), a Loris Karius vratio se starim navikama.

Nakon dvije velike greške u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida, Karius je postao predmet sprdnje u nogometnom svijetu. No čini se da se nije popravio.

Naime, njemački golman je dvaput žestoko pogriješio, a njegova druga pogreška dovela je i do konačnih 3-1 za Borussiju.

Glad to see Loris Karius is in mid season form pic.twitter.com/RYn4TqD7Ch