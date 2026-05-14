Karlo Letica napušta Lausanne, a navijači se emotivno opraštaju od "zida našeg"! Basel i drugi klubovi već ga žele. Hoće li se Letica vratiti među "vatrene"
Karlo Letica napušta Lausanne, navijači tuguju. Gdje će dalje?
Karlo Letica (29) napušta Lausanne-Sport. U klub je stigao 2023. i ostavio velik trag u švicarskom prvoligašu. Klub mu se zahvalio prekrasnim videom na društvenim mrežama, a koliko je značio navijačima pokazali su u komentarima gdje su se emotivno oprostili od hrvatskog vratara. Napisali su "Zbogom, zide naš", i pokazali da je bio jako bitan za klub. Letica tako postaje slobodan igrač, a neki klubovi već su pokazali interes.
Nekadašnja velika nada Hajduka, za koji je ubilježio i pobjednički gol protiv Istre i to glavom pred kraj utakmice, imao je turbulentan put nakon odlaska s Poljuda 2018. godine. Avanture u Club Bruggeu, talijanskim SPAL-u i Sampdoriji nisu donijele željenu minutažu. Karijeru je oživio u Rumunjskoj, prvo u Cluju pa u Hermannstadtu, odakle je u ljeto 2023. stigao u Lausanne i odmah postao ključni igrač te jedan od najcjenjenijih golmana lige.
Sam Letica potvrdio je da ponude postoje, no nije otkrivao detalje. Kao klub s najviše interesa pokazao se Basel. Uz njega, spominju se i nizozemska Fortuna Sittard te klubovi iz engleskog Championshipa. Sjajne partije u Švicarskoj, gdje je proglašen i najboljim golmanom jesenskog dijela prvenstva, nisu prošle nezapaženo.
Letica ne skriva ambiciju da se transferom u jaču ligu pokuša vratiti u uži krug kandidata za "vatrene", gdje je trenutačno četvrta ili peta opcija. Ukupno je za Lausanne odigrao 122 nastupa te je 33 puta sačuvao mrežu netaknutom.
