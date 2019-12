Karlovački ledolomac nastupio na prvoj stanici Ice Cross kupa

Jedini hrvatski "ledolomac" Karlo Bukovac (19) nastupio je na prvoj utrci Red Bull Ice Cross (ex. Red Bull Crashed Ice) svjetskog kupa ovog vikenda u austrijskom Judenburgu. Tako Karlo nastavlja tradiciju hrvatskih natjecatelja u ovom natjecanju među samom elitom ovoga sporta.

Foto: Instagram

U borbi s najboljima na svijetu Karlo je izborio 21. mjesto u juniorskoj konkurenciji, koja je kako nam kaže Karlo, i dalje njegov imperativ. Osim u juniorskoj imao je priliku nastupiti i u seniorskoj konkurenciji i pored 150-ak natjecatelja koji su na ovu utrku došli iz svih krajeva svijeta zaslužio 80. mjesto. Tako je dokazao neosporivi talent i rad koji je iza njega u ovom ljetnom periodu, a s više iskustva dolaze i sve bolji rezultati koji pokazuju kako Hrvatska ima priliku dobiti jednog odličnog natjecatelja u svjetskom seniorskom kupu za nekoliko godina.

- Drago mi je što sam ponovno ovdje, a posebno sam zadovoljan što sam do sada prošao sve razine međunarodnih utrka i svakom utrkom sve sam bolji. Priča je krenula iz parka i svoje staze koja je izrađena od vode iz Kupe došao do najvišeg ranga natjecanja. S više iskustva koje mi svakako fali bit ću još spremniji nastupati uz bok s najboljim svjetskim natjecateljima - objasnio je Karlo.

Foto: Instagram

Ovu utrku definitivno su pokorili Austrijska braća Marco i Luca Dallago koji su u finalnoj utrci izborili prvo i drugo mjesto ispred Čeha Michaela Urbana. U juniorskoj kategoriji pobijedio je sjajni rus Egor Tutarikov koji je svojim odličnim nastupima i izbacio našeg predstavnika iz daljnjeg natjecanja.

Do prije nekoliko godina Ice cross downhill bio je nepoznat sport čak i najvećim fanovima zimskih sportova, ali ovaj mladi Hrvat čini sve kako bi se to promijenilo. U tome mu odlično ide pa je uspio dobiti ono što mu je od početka najviše falilo, a to je mjesto treninga. U dogovoru s tvrtkom Mladost, Karlo od početka ove ledene sezone ima priliku trenirati na gradskom klizalištu u Karlovcu.

Ice cross downhill je u zadnjih nekoliko godina iznimno napredovao i sve je više treninga potrebno za ostvariti rezultate. Zbog toga mi je iznimno drago da mogu trenirati tamo gdje je cijela ova priča i počela. To je svakako gradsko klizalište u Karlovcu gdje sam napravio svoje prve klizačke korake. S ovom suradnjom Hrvatska i Karlovac će svakako imati još boljeg predstavnika u svjetskom kupu - rekao nam je Karlo.

Foto: Instagram

Još jedna lijepa sportska priča ovoga puta dolazi iz Karlovca i pokazuje kako je Hrvatska puna izvrsnih pojedinaca koji su uz beskrajni trud i rad uspjeli i bez izvrsnih uvjeta uspjeli postići svjetski nivo i biti prepoznati u cijelom svijetu.

Upravo tome svatko od nas treba težiti i ne popustiti ukoliko nemamo savršene uvjete. Najluđi snovi su ostvarivi uz dovoljan trud, a jedan od njih su i moji nastupi. Moja poruka je svakako da ne odustajete od svojih snova koliko god vam se činili daleko i ludo, oni su bliže nego što mislite - poručio nam je Karlo za kraj.

Tema: Sport fanatik