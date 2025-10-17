Obavijesti

Sport

Komentari 9
HIT REAKCIJE

Karlovački Luis Enrique! Evo u čemu je Igor Pamić dao izjavu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Karlovački Luis Enrique! Evo u čemu je Igor Pamić dao izjavu
Foto: MAXSport

Igor Pamić je dao izjavu nakon poraza svog Karlovca u jakni PSG-a i tako izazvao lavinu sjajnih reakcija. Karlovac je sjajno krenuo u sezonu, ali je ipak stao s formom u zadnje vrijeme

Karlovac 1919 izgubio je od Cibalije na domaćem terenu 1-0 i tako upisao drugi poraz za redom nakon sjajnog otvaranja sezone. Pred kamere MAXSporta je nakon utakmice stao trener domaćina, Igor Pamić (55), a jakna u kojoj je dao izjavu postala je hit. Na društvenim mrežama počele su pljuštati hit reakcije, a to je sve dokaz kako je Pamić ostao zapamćen kao ikona HNL-a i odličan trener.

Naime, Pamić je izjavu dao u jakni aktualnog osvajača Lige prvaka, PSG-a. I dok je običaj da igrači i treneri imaju jakne s grbovima svojih klubova, Pamić je odlučio na tren utjeloviti Luisa Enriquea, što su primijetili ljudi na društvenim mrežama. Počeli su stizati komentari poput: "Paminjo zamijenio Lusia Enriquea", Nisam znao da je Pamić preuzeo PSG" i "Kakav transfer legende hrvatskog nogometa". Zaista komična situacija koja je nasmijala hrvatsku nogometnu javnost.

A sada ozbiljno. Karlovac je jako dobro otvorio sezonu u Prvoj NL. Nakon poraza od Dubrave u drugom kolu, Pamić i Karlovac nanizali su sedam pobjeda za redom i uvjerljivo zauzeli prvo mjesto, Ipak, nakon toga je došlo da pada u formi. Prvo je Karlovac odigrao neriješeno s Opatijom, a onda su stigli porazi od Sesveta i Cibalije i to oba kod kuće. I dalje je Karlovac nakon 10 kola s 19 bodova, ali se Rudeš približio na samo bod. Sljedeću utakmicu igraju protiv Orijenta u gostima.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što se tiče "hrvatskog Luisa Enriquea", Igora Pamića, na putu je da ostvari povijesni uspjeh i Karlovac 1919 odvede u HNL. On je bio trener Karlovca 2007. godine te je u dvije godine stigao do prve lige. U prvoj sezoni završio je na petom mjestu i to tek tri boda udaljen od Europe. Klub je brzo bankrotirao, a Pamić je krenuo dalje. Istra, Koper, Hrvatski dragovoljac, Titograd, Gabela i onda, 2021. opet Karlovac, sada uz broj 1919. U klub je stigao kada je Karlovac 1919 bio u četvrtoj ligi, a sada se bori za ulazak u elitu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025