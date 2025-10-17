Karlovački Luis Enrique! Evo u čemu je Igor Pamić dao izjavu

Karlovac 1919 izgubio je od Cibalije na domaćem terenu 1-0 i tako upisao drugi poraz za redom nakon sjajnog otvaranja sezone. Pred kamere MAXSporta je nakon utakmice stao trener domaćina, Igor Pamić (55), a jakna u kojoj je dao izjavu postala je hit. Na društvenim mrežama počele su pljuštati hit reakcije, a to je sve dokaz kako je Pamić ostao zapamćen kao ikona HNL-a i odličan trener.

Naime, Pamić je izjavu dao u jakni aktualnog osvajača Lige prvaka, PSG-a. I dok je običaj da igrači i treneri imaju jakne s grbovima svojih klubova, Pamić je odlučio na tren utjeloviti Luisa Enriquea, što su primijetili ljudi na društvenim mrežama. Počeli su stizati komentari poput: "Paminjo zamijenio Lusia Enriquea", Nisam znao da je Pamić preuzeo PSG" i "Kakav transfer legende hrvatskog nogometa". Zaista komična situacija koja je nasmijala hrvatsku nogometnu javnost.

A sada ozbiljno. Karlovac je jako dobro otvorio sezonu u Prvoj NL. Nakon poraza od Dubrave u drugom kolu, Pamić i Karlovac nanizali su sedam pobjeda za redom i uvjerljivo zauzeli prvo mjesto, Ipak, nakon toga je došlo da pada u formi. Prvo je Karlovac odigrao neriješeno s Opatijom, a onda su stigli porazi od Sesveta i Cibalije i to oba kod kuće. I dalje je Karlovac nakon 10 kola s 19 bodova, ali se Rudeš približio na samo bod. Sljedeću utakmicu igraju protiv Orijenta u gostima.

Karlovac i Osijek sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što se tiče "hrvatskog Luisa Enriquea", Igora Pamića, na putu je da ostvari povijesni uspjeh i Karlovac 1919 odvede u HNL. On je bio trener Karlovca 2007. godine te je u dvije godine stigao do prve lige. U prvoj sezoni završio je na petom mjestu i to tek tri boda udaljen od Europe. Klub je brzo bankrotirao, a Pamić je krenuo dalje. Istra, Koper, Hrvatski dragovoljac, Titograd, Gabela i onda, 2021. opet Karlovac, sada uz broj 1919. U klub je stigao kada je Karlovac 1919 bio u četvrtoj ligi, a sada se bori za ulazak u elitu.