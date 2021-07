Ivo Karlović (42) zapeo je već u prvom kolu ATP turnira u meksičkom Los Cabosu, turniru na čijem je inauguralnom izdanju 2016. bio pobjednik. Iz tog je razloga, ali i planova o mirovini nakon US Opena, Dr. Ivo i dobio pozivnicu organizatora, ali 15 godina mlađi Australac Jordan Thompson (ATP 63) riješio je Diva sa Šalate sa 6-4, 7-5 za 93 minuta igre.

Lako je moguće da je Karlović ovdje odigrao i svoj zadnji ATP meč prije US Opena, a koji bi, tako je potvrdio direktor Los Cabosa Geoffrey Fernandez, trebao biti njegov zadnji turnir u karijeri.

- Rekao nam je da će se umiroviti nakon US Opena.

Iako se prošlog tjedna u Newportu, gdje je ispao u drugom kolu, našalio oko svojih godina rekavši da će ih sada brojati unatrag, godine su učinile i čine svoje. Karlović je ove sezone odigrao tek šest turnira i devet mečeva uz tri pobjede. Renking je pao do 200. pozicije, a to znači isključivo challenger razina za koju je Karlović ranije rekao: "Kada mi to bude jedina opcija, umirovit ću se".

Ostaje i dalje otvoreno što će učiniti organizatori US Opena koji bi zbog pozivnice Karloviću morali uskratiti jednu svojim tenisačima, a kandidata imaju napretek. Ipak, idemo vjerovati da neće dopustiti da se ovakva rijetka teniska pojava oprosti u kvalifikacijama, negdje "bogu iza nogu"...