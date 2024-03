Karoglan: Nisam bio zadovoljan s Benrahouom i rekao sam mu to. Kalik i on su poruka svima

Bez stresova, kakvih je često znalo biti, Hajduk je prošao gostovanje u Velikoj Gorici (0-3). Utakmicu su sa sva tri gola Splićani riješili u prvome poluvremenu i barem privremeno preuzeli prvo mjesto HNL-a.

- Jako dobro smo ušli u prvo poluvrijeme, utakmica bez stresa, rekao bih. U drugom poluvremenu stvari su se odrađivale veći dio, a ne bi trebale. Neću biti kritičan, solidna pobjeda za nas - rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan.

Yassine Benrahou je asistirao za vodeći gol pa zabio.

- Nisam bio zadovoljan njegovim razdobljem i to sam mu rekao. Zadnja tri tjedna trenira na visokoj razini i to je put. Takav je prošao i Kalik pa je dobio priliku. Kada je tako, kada se trudiš na treningu, nijedan trener neće zatvoriti oči i to je poruka svakome.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Šarlija je igrao od prve minute pa izašao nakon prvog poluvremena.

- Da, htjeli smo ga sačuvati jer je još rovit.

Kakav je bio Filip Krovinović?

- Već duže igra na visokoj razini. Centar je najvažniji, kada ga imaš, onda možeš napraviti velike stvari. Moramo sada osvježiti dečke, njega, Sigura i Pukštasa jer nemamo Žapera. Na nekim smo pozicijama jako široki kao na krilnima, a u centralnoj zoni imamo manji izbor. Evo, sinoć je na treningu Kleinheisler dobio udarac i nije mogao danas, iz kola u kolo ostajemo bez ljudi.

Do početka travnja dočekujete Lokomotivu i Dinamo.

- Rekao bih da igramo bolji nogomet u gostima nego kod kuće i to moramo promijeniti. Dugo nismo izgubili u gostima, na dobrom smo prosjeku - završio je Karoglan.

Dinko Jeličić nastavio je s groznom polusezonom Gorice koja ima jednu pobjedu iz sedam utakmica.

- Čestitke Hajduku na pobjedi, žao mi je što energiju koji smo pokazali u drugom poluvremenu i gard da napravimo sve da otežamo Hajduku nismo uspjeli od početka imati i tako smo olakšali Hajduku posao, pogotovo reakcijama kod golova. Utakmica je bila gotova prvom poluvremenu, nema se tu što puno dodati - rekao je trener Gorice.

Možete li podići momčad?

- Iz sebe izvlačim maksimum, ali igrači, da budem slikovit, s ruksakom na leđima ulaze u utakmicu. Nisam tip koji odustaje dok god vidim šansu da momčad reagira na mene. Trener je taj koji mora preuzeti odgovornost na rezultate i nakon ovakvih utakmica ista pitanja provlače se i u mojoj glavi. Ne mogu reći da se igrači nisu probali baciti na glavu da barem ostaje dobar dojam. Nisam tip koji će se predati.