Karoglan: Hoćemo jesensku titulu slaviti? Slavit ćemo Božić. Selahi? Ne smijem odgovoriti

Hajduk je uoči utakmice s Istrom objavio vijest o produženju ugovora s Rokasom Pukštasom, a uoči utakmice s Goricom vijest o produženju ugovora s Nikom Sigurom.

Pokretanje videa ... Barba Lovre pjeva hajdukovcima | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Time je zaokružen projekt vezanja svih ključnih igrača dugoročnim ugovorima, a kad se tome dodaju i dobri rezultati, a oni kažu da je Hajduk od dolaska Mislava Karoglana upisao svih šest pobjeda i primio samo jedan – jedini gol, a i to je bio autogol Uremovića pri vodstvu 3-0 protiv Varaždina, onda je jasno u kakvom je Hajduk momentu. Na krcati Poljud im u goste stiže Gorica koja ih je pobijedila u prvom ogledu, no Karoglanova momčad razmišlja samo o pobjedi kojom bi zadržali prednost na vrhu prvenstvene ljestvice.

Utakmicu je na press konferenciji najavio Mislav Karoglan.

Kakva je situacija s Ivanom Lučićem, hoće li on biti spreman za utakmicu?

- Lučić je trenirao odvojeno, vidjet ćemo danas ali i on i Kalinić su vrhunski i ne brinem oko toga.

Kakvu Goricu očekujete?

- Gorica je uređena momčad, igraju presing i kvalitetni su. Zabijaju dosta golova, primaju malo i pretendenti su za Europu. Spremamo se maksimalno, gledamo gdje će nas usmjeriti utakmica. Meni se sviđa kako igraju i kako izgledaju.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Jeste li zainteresirani za Selahija, novinari svašta pišu?

- Sve ste dobro rekli, a ja ne smijem odgovarati...

Grad je okićen, hoćemo li slaviti jesensku titulu?

- Božić ćemo slaviti. Vidjet ćemo, korak po korak. Gorica je dobila dosta velikih utakmica, moja momčad je čvrsto na zemlji, ozbiljni su i vjerujem u njih. Nešto se pita suparnika, ali se pita i nas.

Oni imaju dobar balans, što je ključno da se to poremeti?

- To je momčad koja ti neće ništa dati, moraš uzeti sam. Oni imaju svoj plan, znamo što će nam pokušati oduzeti, i mi se za to spremimo. Naše utakmice su takve kakve jesu, mi znamo kako igrati protiv pametnih momčadi kao što je Gorica.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Jeličić je izjavio da zna kako se prilagoditi žestokom Hajduku?

- Mi imamo svoj plan, svakom se prilagođavaš, neke principe ne diraš, kada stišćeš do kraja, kad nisi dobar spustiš se i čekaš sljedeći trenutak. Njihovi igrači znaju igrati, stoperi su mirni, vezni trpe pressing i trebat će biti spreman za pritisnuti.

'Kalinić? Trenira svaki dan'

Zadnja utakmica u ovoj godini, preko pola milijuna ljudi u 2023.?

- Nadam se da ih nećemo iznevjeriti. Mi smo svi zajedno..

Marin Ljubičić je nastupio na Anfieldu, jeste li ga pratili?

- Pratio sam, posebno sam za njega vezan. Želim mu da bude sve bolji i bolji.

Kako komentirate dvoboj Livaja-Maloča?

- Nije to individualno, ima sjajnu sezonu, iskusan je igrač, kad pričamo o Gorici onda je to momčad koja ti ništa neće dati, moraš sve zaraditi.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Očekuje vas teška i tvrda utakmica?

- Naša svlačionica je realna, realnija nego ona prije. Dosta ih je opeklo i s obje noge su na zemlji. Imamo samopouzdanje zbog dobrog niza, ali u analizi sam težak, gledamo i stvari koje nisu dobre. Držimo momčad realnom, video analiza ne laže. Imamo užasne ulaske u drugo poluvrijeme, to se vidi prostim okom i bez analize. To je dosta čudno. U svakoj fazi imamo prostora za napredak.

Tko sigurno ne može nastupiti osim Melnjaka i Ferra?

- Jedino je Lučić upitan.

Kaže se da što više jedeš raste i apetit, pa tako svakom novom pobjedom raste i želja da se taj niz nastavi, kako kod publike, tako i kod igrača. Kakav je vaš osjećaj i jeste li gladni pobjeda?

- Ako Bog da neka potraje, ali ja gledam nogomet na drugačiji način. Medije i javnost zanimaju nizovi, ja gledam drugačije, sve je to od nedjelje do nedjelje, pukovnik ili pokojnik. Nastojim biti fokusiran i ja sam da stvari ne guram pod tepih. Stvaram realnu atmosferu. Moramo biti realni, živjeti u trenutku, to je trening i Gorica, svi koji gledaju unaprijed posrnu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nikola Kalinić počeo je s treninzima, koliko ste zadovoljni njegovim stanjem za sada?

- Svaki dan radi, počeli smo s baznim stvarima, Plenča i Veršić drže taj dio kvalitetnim, doziraju opterećenje, on je u procesu da u pripreme uđe u solidnom stanju. Nikola ide po programu, ja ću ga koristiti, kvalitetu ima, nema spora tu i ako Bog da bit će od koristi.

Preporodili ste Krovinovića koji igra više prema naprijed?

- On je igrao većinu karijere u toj ulozi. Igra dobro, zadovoljan sam kako igra zadnje utakmice. Ali očekujem ja puno više od sebe pa i od njih.

Kad ćete izgubiti utakmicu?

- Svaki tjedan gubim utakmice. Svaka lošija vježba, svaki pojedinac koji nije unutra 100% je gubitak. Ja sam izgubio milijun utakmica, ne treba mi više...