Karoglan: 'Svi su nabrijani na Hajduk, mi smo magnet za sve'

Za nama je tjedan koji je obilježio jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti hrvatskog nogometa, a ugurati se u sam vrh u tako žestokoj konkurenciji nije baš jednostavno. Rezultat svega je odlazak Bruna Marića s pozicije prvog čovjeka sudačke komisije, kao i potpuno podijeljena nogometna obitelj, javnost, navijači..., o poljuljanom povjerenju u neovisnost i nepristranost sudaca ne treba ni govoriti. Zbog svega što se događalo nogomet je pao u drugi plan, pa tako i pripreme igrača Hajduka za ogled s Istrom, koji će biti zanimljiv iz više razloga. Ponajviše zbog toga što će na gostujućoj klupi sjediti nekadašnji trener Hajduka Paolo Tramezzani, a na domaćoj Mislav Karoglan, koji je na početku sezone, nakon samo tri kola u kojima je upisao remi s Lokomotivom te poraze od Dinama i Rijeke, dobio otkaz u Istri.

Pokretanje videa... 00:33 Torcida poslije Varaždina | Video: 24sata

- Iskreno, naravno da je veća motivacija igrati njemu protiv Hajduka. Ja nemam problem, jednako sam motiviran da igram protiv Postira i protiv Istre. Hajduk je za mene motiv sam po sebi. A sve što je bilo s Istrom je iza nas, imam kvalitetne odnose s mnogim ljudima gore. Imam izraženu motivaciju...

Šest mjeseci je prošlo a još uvijek nije odigrana utakmica Dinama i Varaždina, baca li to sumnju u regularnost natjecanja?

- Teško mi je reći. Mi se moramo fokusirati na nas, a ne na stvari koje se događaju oko nas. Na nogomet, da budemo bolji i dignemo igru, na ostalo ne mogu utjecati, igrači i treneri se ne bi trebali miješati u te stvari.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Istra se digla s novim trenerom?

- Istra je jako dobra momčad, bilo je pitanje kad će početi kupiti bodove. Mi ih nismo tri za redom kući pobijedili. Učili su me da nikad ne kažem da moramo pobijedit, ali, moramo pobijediti. Trener Tramezzani je ostavio i ovdje jako dobar utisak, ono što znam o Istri, a znam više od drugih, je da neke pozicije moramo bolje braniti, da nas ne love tamo gdje oni žele, da budemo pravi u fazi obrane... Moramo biti puno bolji nego na utakmici s Varaždinom. Čeka nas teška utakmica, oni vole igrati tu, ali i mi, očekujem da budemo bolji, da rupe u igri budu što manje.

Vi ste imali Kup kojim ste digli samopouzdanje?

- Bitno je da su neki igrači postigli gol, imamo pet zamjena, možeš dići ritam, to je nekad falilo. Ovaj put je ulazak svih s klupe bio dobar, to očekujem i sutra, jer to je pola momčadi i dodatna energija.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ante Erceg je glavna špica Istre, posebno je nabrijan na Hajduk?

- Svi su nabrijani na Hajduk, mi smo magnet, punimo stadione, ovdje svi vole igrati. Moramo i im imati prkosa, biti vrući za igrati za Hajduk... Bez toga ne možeš biti prvak.

Treneri obično kažu da treba ići utakmicu po utakmicu, a vi ste rekli da morate dobiti sve utakmice do reprezentativne stanke?

- Tako je, sve što ne bude u skladu s tim, sve vam je jasno. Drugima postavljam manje, pred sebe puno više ciljeve.

Što bi vam odgovaralo iz derbija Osijek – Dinamo?

- Pametan ste čovjek, znate i sami, ha, ha, ha...

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Tramezzani bi trebao doći s čvrstim obrambenim blokom, ima li vaša momčad strpljenja to riješiti tek pred kraj?

- Nisam siguran da će biti baš niski blok, ima tu i pressinga, i igrača koji dobro čitaju neke stvari. Momčad Istre je predugo naslonjena na posjed da bi netko iščupao taj identitet iz njih. On je sigurno donio talijansku čvrstoću i prekide. Njihovi stoperi će igrati, vezni vole posjed, imaju brzinu... Dosta je to kompletna momčad koja će rasti, ali mi moramo pobijediti.

Je li netko nakon visoke pobjede nad Varaždinom svojom igrom i zalaganjem zaradio mjesto u postavi?

- Vidjet ćemo, Sahitija nismo koristili, Pukštas je s Kalikom podijelio minutažu, Laszlo je bio dobar... Sve su to igrači koji se moraju nametnuti.

Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

Zbog čega Livaju ne izvadite kod rezultata 2-0, 3-0..., da ga poštedite umora, pogoršanja ozljede i žutog kartona, kao što je to bio slučaj protiv Varaždina u kupu, kada je igrao 90 minuta s nezaliječenim zglobom i kod rezultata 5-0 dobio žuti karton?

- Bio je planiran da ga vadimo, ali su mi tri igrača tražila zamjenu, kao i protiv Rudeša i u Varaždinu...

Imate li poruku za navijače nakon svega što se dogodilo u zadnjih tjedan dana i neprimjerenih poruka?

- Nećemo to komentirati, znate da takve stvari koje se ne tiču utakmica nikad ne komentiramo, – kazao je glasnogovorni Hajduka Božidar Pavković.