Livaja tri dana nije trenirao. Karoglan: Samo Ferro nije zdrav

U uvertiri nastavka prvenstva Dinamo je izgubio od Lokomotive, a Rijeka je nakon dosta muke slavila u Velikoj Gorici tako da je i prvenstvena ljestvica sada poprimila realniji izgled. Na njoj je Hajduk i dalje prvi sa sedam bodova prednosti nad Dinamom i tri nad Rijekom, koja u nedjelju u 17:45 stiže na Poljud.

Na krilima sjajne atmosfere u i oko kluba, podrške od 80.000 članova i rasprodanog Poljuda, Hajduk čeka Rijeku u jadranskom derbiju velikog uloga. Pobjedom bi Hajduk poslao snažnu poruku konkurentima, ali i napravio krupan korak ka konačnom cilju, osvajanju naslova prvaka.

Trener Mislav Karoglan svjestan je koliko je zadaća koja njega i njegovu momčad čeka zahtjevna, no četiri pripremna susreta, standardnost momčadi i pojačanja kao što su Laszlo Kleinheisler i Nikola Kalinić daju mu puno razloga za optimizam. Kako na početku utrke, tako i kad je u pitanju konačan cilj.

Konferenciju za medije pratimo od 13 sati.

Je li ovo utakmica za prvenstvo?

- Ovo je prvi od 17 koraka, nismo ni Europu osigurali. Sve je u bod, stalno pričam koliko je Rijeka legitiman kandidat za titulu i to se pokazalo. Tako će biti do kraja.

Je li Pjaca igrač oko kojeg se vrti sve?

- Imaju oni iskusne igrače, tri reprezentativca Hrvatske, dobro rade s Jankovićem i Frukom, imaju Pjacu i Pašalića, potentne napadače... Ispod radara prolaze njihove dobre igre, oni su momčad s glavom i repom, dobro su vođeni. Igraju prvi i drugi uostalom?

Tko je najbliži poziciji lijevog beka, Moufi, Mikanović, Hrgović...?

- Imam jednu dilemu, ne tiče se bočnih igrača. Igrat će 16 igrača, nisam ni momcima rekao sastav...

Jeste li gledali utakmice Lokomotiva - Dinamo i Gorica - Rijeka, što ste vidjeli kod konkurenata za vrh ljestvice?

- Gledao sam, naravno, Lokomotiva je opasna svakome, kad imaš brzinu i jasan sustav svakome možeš zagorčati život. Toliko puta viđeno. Rijeka je okrenula u Gorici, pokazatelj da su ozbiljni. Ima nagaznih mina na svakom koraku...

U kakvom je stanju Livaja koji nije trenirao par dana zbog bolova u listu, hoće li nakon jednog – dva treninga biti spreman od prve minute za Jadranski derbi? Ima li još igrača koji su upitni za utakmicu?

- Svi su zdravi osim Ferra.

Koliko ste zadovoljni onim što ste odradili tijekom priprema i je li momčad koju ćete poslati na Rijeku bolja od one koja je igrala u zadnjem kolu jeseni protiv Dinama?

- Nismo puno mijenjali, Laszlo i Nikola. Momčad je spremna, supermotivirana i uvijek prvo kolo čekamo .

Laszlo Kleinheisler trebao bi popuniti poziciju na lijevoj strani napada. Jeste li zadovoljni kako to izgleda i je li popravio povratnu trku...?

- Radili smo s njim, on je ofenzivni vezni, može i na krilu., zadovoljni smo, kad ne igraš pola godine ili godinu neće to biti spektakl. Ovo je ozbiljan posao, ja sam strpljiv i on će u jednom vremenu koje dolazi biti pojačanje.

Očekujete li još nekog igrača do kraja prijelaznog roka?

- Vidjet ćemo, tržište zimi je teško. Ne forsiramo ništa, imamo želje ali naučio sam od šjor Bore da su nama naši uvijek najbolji.