Kasniš na trening? - 23.000 €; Zvoni ti mobitel? Još 1.100 €

Chelsea ove sezone ne izgleda loše. Pod dirigentskom palicom klupske legende Franka Lamparda, nanizali su čak šest pobjeda i sjaje visoko na drugom mjestu Premiershipa, osam bodova iza vodećeg Liverpoola, a jedan, ali vrijedan bod ispred Cityja. Čini se da je Frank zaista sjajan trener i da ga igrači slušaju, a kako i ne bi kada mogu dobiti kazne i do vrtoglavih 23.000 eura ukoliko zakasne na trening.

Upravo je to najveća novčana kazna za Lampardove igrače. Ukoliko igrač Chelseaja nije na travnjaku u trenutku kada Frank označi početak treninga, u klub će inkasirati 23.000 eura bez pogovora i to, kao i sve ostale kazne, u roku od 14 dana, a ukoliko zakasne i s plaćanjem kazne, platit će dvostruko.

Usporedbe radi, ako neki dinamovac na trening zakasni do 10 minuta, platit će 100 eura. Ako zakasni između 10 i 20 minuta, onda plaća 300 eura, a 500 eura je kazna ako se kasni između 20 i 30 minuta. Pola sata kašnjenja i više od toga platit će 1000 eura, prema cjeniku Nenada Bjelice.

Bolesni ste i ne da vam se na posao? Da vam je šef Frank Lampard, takvo bi vas razmišljanje skupo koštalo. Naime, onaj "blue" koji ne prijavi da je bolestan ili ozlijeđen sat i pol prije početka treninga u zajedničku 'kasicu prasicu' ubacit će 12.000 eura.

Mobitel koji zazvoni za vrijeme obroka ili sastanka igrače će koštati 1.100 eura. Zagrebački igrači, recimo, do sat i pol prije utakmice mogu koristiti mobitel, a kad je u pitanju trening, onda igrači do 45 minuta prije početka mogu koristiti mobitel. Zatim ga moraju ostaviti jer Bjelica želi da tih 45 minuta do treninga u svlačionici provedu u zajedničkom razgovoru, a ne na mobitelu. Osim toga, možda mu je žao naplaćivati im kazne i za zvukove mobitela.

Ukoliko zakasne na zakazane medicinske terapije, igrači Chelseaja iz džepa će izvaditi čak 2.500 funti, dok će duplo više dati ako se s utakmice ne vrate momčadskim busom, a to ne jave barem 48 sati ranije klubu. Najjeftinije će proći igrači koji zakasne minutu na sastanak s kaznom od 580 eura, no svake sljedeće minute platiti će dodatnih 580. Kazne se skupljaju odvojeno od drugih prihoda kluba i koriste se za zajedničke aktivnosti te daruju humanitarnim udrugama.